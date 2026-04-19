به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سوره امید، رویداد ملی نمایشی «به کدامین گناه» همزمان با فرارسیدن روز دختر و با عنوان «به یاد جشن فرشته‌ها» به‌صورت هم‌زمان در سراسر کشور اجرا می‌شود.

این اجرا بخشی از اجتماع بزرگ دختران کشور دوست است که توسط مؤسسه سوره امید و با همکاری مشترک مرکز هنرهای نمایشی سوره و دفتر نشر ساماندهی شده و قرار است شامگاه یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ ساعت ۲۱ در صحنه‌های خیابانی اصلی کشور برگزار شود.

در اجرای ویژه روز دختر، آثار متعددی از هنرمندان استان‌ها روی صحنه خواهد رفت؛که در این نمایش‌ها بیش از ۲۰۰ دختر ایفای نقش می‌کنند.

دختران دانش‌آموز قرار است با چادر نمازهای‌شان در سراسر کشور زینت‌بخش این محفل نورانی باشند.

از جمله این نمایش‌ها می‌توان به نمایش «فرشتگان میناب»، نمایش «دختران میناب» و نمایش «به کدامین گناه» اشاره کرد.

این هم‌زمانی اجراها، به یاد و نام دختران دانش‌آموز مینابی انجام می‌شود و هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان کشور را در یک صدا، حول پیام همدلی، امید و یادآوری فداکاری‌های نسل آینده جمع می‌کند.

این رویداد گسترده هنری ادامه‌ای از پویش ملی ایران همدل است؛ پویشی که با هدف گرامیداشت یاد دانش‌آموزان شهید حادثه میناب و همدلی هنرمندان تئاتر کودک و نوجوان با خانواده‌های داغدار شکل گرفته و از ۱۴ فروردین‌، همزمان با چهلمین روز درگذشت این فرشته‌های کوچک در ۲۱ استان آغاز شده است. در جریان این پویش، طی یک دوره ده‌روزه، بیش از ۲۵ اجرای نمایشی توسط گروه‌های منتخب در شهرهای مختلف کشور روی صحنه رفته است.