به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، ثبتنام و ارسال آثار برای حضور در پانزدهمین جشنواره ملی رضوی از روز یکشنبه ۸ شهریور ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و فیلمسازان سراسر کشور میتوانند با مراجعه به سامانه جشنواره، فرم تقاضای شرکت در این رویداد را تکمیل و آثار خود را بارگذاری کنند.
پانزدهمین جشنواره ملی رضوی به همت بنیاد بینالمللی امام رضا (ع)، با همکاری انجمن سینمای جوانان ایران و حمایت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، از ۲۱ تا ۲۴ دی ۱۴۰۵ در شهر یزد برگزار خواهد شد.
این جشنواره در حوزه فیلم کوتاه دارای ۲ بخش «مسابقه» و «جنبی» است. بخش مسابقه شامل سه بخش داستانی، مستند و پویانمایی است و آثاری که با اهداف و موضوعات جشنواره همخوانی داشته باشند، امکان حضور در رقابت را خواهند داشت.
بر اساس مقررات جشنواره، آثار ارسالی باید پس از فروردین ۱۴۰۴ تولید شده باشند و در سه بازه گروه «تا ۱۸۰ ثانیه»، «تا ۱۵ دقیقه» و «تا ۳۰ دقیقه» امکان حضور در جشنواره را دارند. هر فیلمساز نیز میتواند حداکثر ۲ اثر به جشنواره ارسال کند.
ثبتنام و بارگذاری آثار در جشنواره تنها به شیوه اینترنتی امکانپذیر است؛ بنابراین لازم است درخواستکنندگان با مراجعه به سایت iycs.ir فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و سپس فایل آثار خود را بارگذاری کنند.
مهلت ثبتنام و بارگذاری آثار تا ۵ آبان ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و بر اساس اعلام دبیرخانه، این مهلت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
پانزدهمین جشنواره ملی رضوی با هدف ترویج فرهنگ و معارف رضوی، شناسایی و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان آثار مرتبط با این حوزه برگزار میشود.
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