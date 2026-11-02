به گزارش خبرگزاری مهر، سعید صادقیه اهری با اشاره به موارد متعدد حیوان گزیدگی در اردبیل در مهر سال جاری اظهار داشت: تعداد کل حیوان گزیدگی از ابتدای سال ۲ هزار و ۳۹۷ نفر گزارش شده که تنها در مهرماه ۳۲۷ مورد حیوان گزیدگی روی داده است.

وی تعداد سگ گزیدگی را از اول سال یک هزار و ۲۳۶ نفر اعلام و خاطرنشان کرد: این رقم در مهرماه سال جاری ۱۲۸ نفر بوده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل همچنین آمار گربه گزیدگی در اردبیل را نیز یادآور شد و بیان کرد: از ابتدای سال ۱۹۵ مورد گربه گزیدگی گزارش شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: ۴۰ مورد نیز سایر حیوان گزیدگی ثبت شده که ۴ نفر از این افراد مربوط به مهرماه است.

صادقیه اهری با اشاره به تعداد واکسن تزریق شده به دنیال حیوان گزیدگی در اردبیل تصریح کرد: از ابتدای سال ۳ هزار و ۴۲۳ دز واکسن تزریق شده که فقط در مهرماه ۷۷۲ دز از این واکسن توسط مردم دریافت شده است.

وی هزینه تحمیل شده بر وزارت بهداشت از قبل حیوان گزیدگی را ۶.۵ میلیارد تومان در مهرماه اعلام کرد و افزود: این رقم از ابتدای سال بالغ بر ۴۷.۹ میلیارد تومان برآورد شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده سگ‌های بلاصاحب به شهرداری محل سکونت خود با شماره تماس ۱۳۷ اطلاع دهند.