به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان‌پور اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست لرستان در جریان گشت‌زنی و پایش مناطق تحت مدیریت استان از دوم تا نهم آبان‌ماه ۱۴۰۵، هشت قبضه سلاح شکاری و لاشه چهار قطعه کبک وحشی را از متخلفان زیست‌محیطی کشف و ضبط کردند.

کشف سلاح و لاشه کبک در سه منطقه

وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: در شهرستان سلسله چهار قبضه سلاح شکاری به همراه لاشه چهار قطعه کبک وحشی کشف شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان ادامه داد: همچنین در منطقه حفاظت‌شده سفیدکوه خرم‌آباد، دو قبضه سلاح شکاری پیش از هرگونه اقدام به شکار و در شهرستان معمولان نیز دو قبضه سلاح شکاری دیگر پیش از اقدام به شکار از متخلفان کشف و ضبط شد.

برخورد قانونی با متخلفان زیست‌محیطی

فرمان‌پور با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان تصریح کرد: حفاظت از حیات‌وحش و تنوع زیستی استان از اولویت‌های اصلی محیط زیست لرستان است و شکار غیرمجاز تهدیدی جدی برای جمعیت گونه‌های جانوری و تعادل اکوسیستم‌های طبیعی به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: پرونده متخلفان برای رسیدگی و طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع می‌شود و مأموران یگان حفاظت محیط زیست با جدیت با هرگونه تخلف در مناطق تحت مدیریت استان برخورد خواهند کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان در پایان از مردم و دوستداران طبیعت خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۵۴۰ اطلاع دهند تا با مشارکت عمومی، حفاظت مؤثرتری از حیات‌وحش و سرمایه‌های طبیعی استان انجام شود.