به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، با اشاره به جایگاه کسبه در محله‌ها گفت: «الکاسب حبیب‌الله» عبارتی است که از کودکی از پدر و مادرها شنیده‌ایم. ممکن است این عبارت مستقیماً روایت معصوم نباشد، اما کلام درستی است و ریشه در فرهنگی دارد که در آن کسب‌وکار با اخلاق، جوانمردی و خدمت به مردم همراه بوده است.

نادعلی با اشاره به پیوند فرهنگ ایرانی و اسلامی افزود: در فرهنگ چند هزارساله ما، ارزش‌هایی مانند فتوت، اخلاق و پهلوانی جایگاه داشته و با ورود اسلام، این فرهنگ غنا یافته است. کاسب نیز در محله فقط صاحب یک مغازه نیست؛ او از چهره‌های مورد اعتماد و چشم‌وچراغ محله است.

سخنگوی شورا درباره نقش کسبه در روزهای جنگ ۱۲روزه گفت: از سال ۶۷ تا جنگ ۱۲روزه، تهران بمباران و شرایط جنگی را تجربه نکرده بود. در آن وضعیت که معلوم نبود چه اتفاقی خواهد افتاد، بسیاری از کسبه، با وجود که احتمال می‌رفت محل کسبشان هدف حمله قرار گیرد، مغازه‌هایشان را باز نگه داشتند؛ دست این کاسب را باید بوسید.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه این رویدادها نیز بخشی از تاریخ معاصر کشور هستند، تأکید کرد: تاریخ فقط به دوره‌هایی مانند قاجار، مشروطه و صفویه محدود نمی‌شود؛ جنگ ۱۲روزه هم بخشی از تاریخ ماست و باید نقش مردم و کسبه در آن ثبت شود.

نادعلی در ادامه از برگزاری جشنواره «نشان کاسب» قدردانی کرد و آن را اقدامی فراتر از یک مراسم تقدیر دانست. به گفته او، این برنامه می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌ای از فعالیت‌های مردمی در محله کمک کند؛ از مواسات و آموزش گرفته تا همراهی و هدایت کسانی که تازه وارد فضای کسب‌وکار می‌شوند.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت مدیریت شهری از فعالیت‌های مردمی گفت: اگر شهرداری وظایف خود را انجام دهد و در عین حال اجازه دهد مردم و گروه‌های مرجع محلی نیز نقش خود را ایفا کنند، بسیاری از مشکلات حل می‌شود. وظیفه مدیریت شهری این است که کار مردم را تسهیل کند و به تقویت اثرگذاری فعالیت‌های محلی کمک برساند.

عضو شورا همچنین با اشاره به تجربه «چهارشنبه‌های فرهنگی» در مناطق مختلف، از جمله منطقه ۱۰، گفت در این برنامه‌ها نشست‌هایی با نخبگان فرهنگی و اجتماعی محلات برگزار می‌شد تا برای کاهش آسیب‌های اجتماعی راهکار پیدا شود. او افزود: در مواردی مردم خودشان برای انجام این کارها پیش‌قدم بودند و شهرداری باید از این ظرفیت پشتیبانی می‌کرد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پایان با قدردانی از کسبه حاضر در مراسم گفت: «به نمایندگی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران، از کسبه‌ای که در محله‌ها در کنار مردم هستند و چراغ کسب‌وکارشان را روشن نگه می‌دارند، تشکر و قدردانی می‌کنم.