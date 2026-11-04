به گزارش خبرنگار مهر، صادق عبداللهی صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی نخستین المپیاد ساحلی دانش‌آموزی اظهار کرد: نخستین المپیاد ساحلی دانش‌آموزی در نیمه دوم آذرماه و در رده سنی ۱۲ تا ۱۵ سال برگزار می‌شود.

رئیس هیئت ورزش‌های دانش‌آموزی استان بوشهر، با اشاره به تفاهم‌نامه منعقدشده میان اداره‌کل ورزش و جوانان و آموزش و پرورش در سال گذشته اظهار داشت: بر اساس این تفاهم‌نامه، برنامه‌ریزی برای برگزاری نخستین المپیاد ورزشی ساحلی در سه رشته هندبال، فوتبال و والیبال انجام شده است.

عبداللهی ادامه داد: رقابت‌ها ابتدا در سطح شهرستانی برگزار خواهد شد و برگزیدگان هر شهرستان در مرحله استانی حضور می‌یابند.

رئیس هیئت ورزش‌های دانش‌آموزی استان بوشهر، استعدادیابی در رده‌های پایه و هدایت دانش‌آموزان مستعد به سمت ورزش قهرمانی را از اهداف برگزاری این رقابت‌ها عنوان کرد.