به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، این رویداد با هدف ایجاد تعامل میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور، فعالان صنعت مخابرات و متخصصان حوزه هوش مصنوعی و تبدیل ایده‌های علمی به راهکارهای کاربردی در صنعت تلکام طراحی شده است.

محورهای تخصصی این رویداد شامل شبکه‌های نسل آینده و هوش مصنوعی بومی‌شده، هوش مصنوعی مولد و عامل‌محور در تلکام، هوش مصنوعی لبه‌ای و هوش توزیع‌شده مکانی، تلکام پایدار و سبز، شبکه‌های هوشمند، امنیت، اعتماد و حاکمیت هوش مصنوعی و کاربرد هوش مصنوعی در کسب‌وکار و تجربه مشتری تلکام است.

جوایزی نیز برای شرکت‌کنندگان در این رویداد در نظر گرفته شده است که شامل ۷۵۰ میلیون تومان برای نفرات برتر و جذب ۵ تیم برتر است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۲۱-۸۸۹۳۰۱۵۰ تماس بگیرند.