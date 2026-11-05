خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: بروجرد، واقع در شمال‌شرق استان لرستان و در دامنه زاگرس شمالی، از شهرستان‌های مهم استان به شمار می‌رود؛ منطقه‌ای با موقعیت جغرافیایی ویژه، دشت حاصلخیز سیلاخور و پیشینه تاریخی و فرهنگی قابل توجه.

این شهرستان با برخورداری از دو بخش مرکزی و اشترینان، علاوه بر ظرفیت‌های کشاورزی و اقتصادی، از میراث تاریخی گسترده‌ای نیز برخوردار است؛ به‌طوری‌که حدود ۲۸۰ هکتار بافت تاریخی و بیش از ۱۷۸ اثر ثبت‌شده ملی دارد.

چنین ظرفیت‌هایی، در کنار ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت فعالیت‌های اقتصادی و فرهنگی، مدیریت بروجرد را با مجموعه‌ای از فرصت‌ها و مطالبات توسعه‌ای روبه‌رو کرده است.

در این میان ارزیابی عملکرد مدیران و دستگاه‌های اجرایی زمانی می‌تواند تصویری واقعی از کیفیت حکمرانی محلی ارائه دهد که از سطح گزارش‌های اداری و آمارهای کلی فراتر برود و بر پایه شاخص‌های مشخص، مستندات قابل سنجش و نتایج ملموس شکل بگیرد.

کسب رتبه نخست ارزیابی عملکرد فرمانداری‌های لرستان از سوی فرمانداری ویژه بروجرد با امتیاز ۹۷۱.۳۶ از هزار، از همین منظر قابل بررسی است؛ موفقیتی که به گفته قدرت‌الله ولدی، معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد، حاصل تلاش مجموعه مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم شهرستان است.

بررسی عملکرد فرمانداری‌ها بر اساس ۲۵ محور اصلی و ۱۰۸ شاخص، حوزه‌های متنوعی از جمله امنیت، اقتصاد، گردشگری، مسائل اجتماعی و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد را در بر می‌گیرد.

در چنین چارچوبی، برگزاری جلسات، پیگیری مصوبات، ارائه مستندات و مشخص شدن نتایج اقدامات، نقش تعیین‌کننده‌ای در سنجش عملکرد مدیریتی دارد.

در بخش اقتصادی، فرماندار ویژه بروجرد از حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در مجموع دوره فعالیت خود در شهرستان سخن می‌گوید؛ رقمی که در کنار تعریف ۱۷ طرح پیشران اقتصادی و تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی، تصویری از جهت‌گیری توسعه‌ای مدیریت شهرستان ارائه می‌دهد.

البته اهمیت این برنامه‌ها در نهایت به میزان تحقق اهداف، پیشرفت طرح‌ها و تأثیر آنها بر زندگی مردم وابسته است.

قدرت‌الله ولدی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان بروجرد، در گفت‌وگوی مشروح با خبرنگار مهر با اشاره به نتایج ارزیابی عملکرد فرمانداری‌های استان لرستان اظهار کرد: بر اساس اعلام مرکز ارزیابی عملکرد وزارت کشور، فرمانداری ویژه بروجرد در ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی سال ۱۴۰۴ موفق به کسب رتبه نخست در میان فرمانداری‌های ۱۲گانه استان شده است.

وی افزود: فرمانداری ویژه بروجرد در این ارزیابی توانسته است ۹۷۱.۳۶ امتیاز از مجموع یک‌هزار امتیاز را به دست آورد و در صدر جدول رتبه‌بندی فرمانداری‌های استان قرار بگیرد.

کسب این رتبه حاصل تلاش مجموعه مدیریتی و دستگاه‌های اجرایی است

فرماندار ویژه بروجرد با قدردانی از تلاش کارکنان فرمانداری، بخشداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی شهرستان بیان کرد: این موفقیت حاصل زحمات و تلاش همه همکاران در ادارات و مجموعه‌های مختلف شهرستان است.

ولدی ادامه داد: همکاران فرمانداری و بخشداری‌ها نیز در این مسیر تلاش زیادی انجام دادند و هر کدام به سهم خود برای تحقق این نتیجه نقش‌آفرینی کردند. من هم عضوی از همین مجموعه بزرگ در بروجرد هستم و این موفقیت حاصل کار جمعی و همراهی همه این عزیزان است.

وی با تأکید بر نقش مردم در تحقق این موفقیت تصریح کرد: لازم می‌دانم به همه همکارانی که در این مسیر تلاش کردند خدا قوت بگویم و این دستاورد را به مردم عزیز بروجرد نیز تبریک عرض کنم.

معاون استاندار لرستان خاطرنشان کرد: همراهی، همدلی و همکاری مردم شهرستان در کنار تلاش مجموعه فرمانداری و دستگاه‌های اجرایی، در شکل‌گیری این موفقیت نقش مهمی داشته است.

ولدی با بیان اینکه کسب این رتبه را نباید صرفاً به یک مجموعه یا فرد نسبت داد، تأکید کرد: این نتیجه متعلق به همه کسانی است که برای پیشبرد امور شهرستان تلاش کرده‌اند و امیدواریم با استمرار همکاری و همدلی میان مردم و مسئولان، روند خدمت‌رسانی و ارتقای عملکرد دستگاه‌ها در بروجرد با قوت ادامه پیدا کند.

ارزیابی عملکرد فرمانداری‌ها بر اساس ۲۵ محور و ۱۰۸ شاخص انجام شد

قدرت‌الله ولدی در ادامه این گفت‌وگو با اشاره به گستردگی شاخص‌های ارزیابی عملکرد فرمانداری‌ها اظهار کرد: فرمانداری ویژه بروجرد در حوزه‌های مختلفی از جمله امنیت، مسائل اقتصادی، گردشگری، امور اجتماعی و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: در واقع، مجموعه‌ای از این شاخص‌ها و عملکرد دستگاه‌های شهرستان در کسب این رتبه تأثیرگذار بوده و با توجه به اعلام نتایج ارزیابی از سوی وزارت کشور، این فرصت فراهم شد تا بار دیگر این موفقیت را به مردم عزیز بروجرد تبریک بگوییم.

فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به تجربه مدیریتی خود در حوزه بازرسی و نظارت بر عملکرد استانداری گفت: با توجه به اینکه دو دوره مدیرکل بازرسی و نظارت عملکرد استانداری بوده‌ام، با کم‌وکیف این ارزیابی‌ها و سازوکار بررسی عملکرد فرمانداری‌ها آشنایی دارم.

ولدی توضیح داد: در این ارزیابی، ۲۵ آیتم و سرفصل اصلی وجود دارد که ذیل این سرفصل‌ها، ۱۰۸ شاخص مورد بررسی قرار می‌گیرد و فرمانداری‌ها باید برای هر بخش، مستندات و شواهد عملکردی لازم را ارائه کنند.

وی ادامه داد: صرف ارائه گزارش کافی نیست؛ مستندات اقدامات انجام‌شده، برگزاری جلسات، نتایج و خروجی این نشست‌ها و جمع‌بندی عملکرد در حوزه‌های مختلف نیز بررسی می‌شود و مجموعه این موارد در فرایند ارزیابی وزارت کشور مورد توجه قرار می‌گیرد.

معاون استاندار لرستان تأکید کرد: کسب امتیاز در این ارزیابی مستلزم ارائه مستندات و اثبات عملکرد در محورهای تعیین‌شده است و نتیجه نهایی پس از بررسی مجموعه اقدامات و مستندات در فرایند ارزیابی وزارت کشور مشخص می‌شود.

تداوم جلسات شورای تأمین و پیگیری مصوبات

قدرت‌الله ولدی در ادامه تشریح شاخص‌های ارزیابی عملکرد فرمانداری ویژه بروجرد، با اشاره به اهمیت استمرار جلسات و پیگیری مصوبات در حوزه‌های مختلف اظهار کرد: به‌عنوان نمونه، در حوزه امنیت باید هر ۱۵ روز یک‌بار جلسه شورای تأمین برگزار شود و صورت‌جلسات، اقدامات انجام‌شده، روند پیگیری مصوبات و نتایج حاصل از آن نیز به‌صورت مستند ارائه شود.

وی افزود: صرف برگزاری جلسه ملاک ارزیابی نیست، بلکه پیگیری مصوبات، مشخص شدن نتایج اقدامات و بازخورد آن در جامعه نیز اهمیت دارد و مردم باید آثار تصمیمات و پیگیری‌های انجام‌شده را در عمل مشاهده کنند.

سرمایه‌گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومانی در بروجرد

فرماندار ویژه بروجرد در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد شهرستان در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: در حوزه اقتصادی نیز شاخص‌ها بر اساس اقدامات و نتایج حاصل از برنامه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

ولدی با اشاره به میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده در شهرستان طی دوره مسئولیت خود اظهار کرد: همان‌طور که پیش‌تر نیز اعلام کرده‌ام، در مجموع چهار دوره خدمتگزاری به مردم شهرستان، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بروجرد انجام شده است.

وی ادامه داد: بخشی از ارزیابی عملکرد فرمانداری نیز به همین موضوع اختصاص دارد؛ به این معنا که برنامه‌ها و اقدامات اقتصادی باید به نتایج مشخص و قابل ارائه منجر شوند و میزان پیشرفت طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها در فرایند ارزیابی مورد توجه قرار می‌گیرد.

پیگیری ۱۷ طرح پیشران در چارچوب برنامه راهبردی شهرستان

معاون استاندار لرستان با اشاره به طرح‌های پیشران اقتصادی بروجرد تصریح کرد: در شهرستان ۱۷ طرح پیشران تعریف شده است که پیگیری و اجرای آنها در چارچوب برنامه سند راهبردی و برنامه عملیاتی شهرستان دنبال می‌شود.

در شهرستان ۱۷ طرح پیشران تعریف شده است که پیگیری و اجرای آنها در چارچوب برنامه سند راهبردی و برنامه عملیاتی شهرستان دنبال می‌شود

وی خاطرنشان کرد: برنامه‌های راهبردی و عملیاتی، طرح‌های پیشران و نتایج اقدامات اقتصادی از جمله محورهایی هستند که عملکرد فرمانداری در آنها بررسی و مستندات مربوط به پیشرفت کار ارائه می‌شود.

ولدی تأکید کرد: آنچه در این ارزیابی اهمیت دارد، تنها تدوین برنامه یا برگزاری جلسات نیست، بلکه باید اقدامات انجام‌شده، روند پیگیری و نتایج به‌دست‌آمده به‌صورت مستند مشخص باشد.

ارزیابی عملکرد فرمانداری‌ها از حالت نمره‌دهی به بررسی مستندات تغییر کرده است

ولدی در ادامه سخنان خود با قدردانی از استاندار لرستان، اظهار کرد: لازم می‌دانم از استاندار و همچنین همکارانی که برای طراحی و اجرای این فرایند زحمت کشیده‌اند، تشکر کنم؛ چراکه برنامه‌محوری و رویکرد مدیریتی ایشان زمینه‌ای فراهم کرده است تا عملکرد شهرستان‌ها بر اساس شاخص‌ها و مستندات واقعی ارزیابی شود.

وی افزود: در گذشته ارزیابی‌ها گاهی به‌صورت کلی و با نمره‌دهی غیرمستند انجام می‌شد، اما از زمان حضور آقای شاهرخی در مجموعه مدیریت استان، این روند تغییر کرده و ارزیابی‌ها به سمت مستندمحوری و بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌ها و شهرستان‌ها حرکت کرده است.

فرماندار ویژه بروجرد با بیان اینکه این تغییر رویکرد زمینه ارزیابی دقیق‌تر عملکرد فرمانداری‌ها را فراهم کرده است، گفت: امروز برای هر امتیاز باید مستندات و شواهد مشخصی ارائه شود و اقدامات انجام‌شده، پیگیری‌ها و نتایج آنها مورد بررسی قرار گیرد.

قدردانی از همراهی مردم و حضور در میدان

ولدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همراهی مردم بروجرد اظهار کرد: در این مدت، مردم شریف شهرستان حدود هشت ماه است که شبانه‌روز و در میدان حضور دارند و پشت نیروهای مسلح خود ایستاده‌اند. این همراهی و پشتیبانی مردم شایسته قدردانی است.

وی با تأکید بر نقش مجموعه‌های مختلف در تأمین امنیت شهرستان افزود: امنیت و آرامشی که امروز در شهر و دیارمان شاهد آن هستیم، حاصل تلاش و همکاری همه مجموعه‌ها از جمله نیروهای مسلح، اعضای شورای تأمین، دستگاه قضایی و دستگاه‌های امنیتی است و هر یک از این بخش‌ها در ایجاد و حفظ امنیت نقش مهمی بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: وظیفه ما خدمتگزاری به مردم است؛ ما مسئولان باید خود را خادم مردم بدانیم و با تمام توان برای مردم شریف بروجرد تلاش کنیم.

آغاز تدوین دانشنامه شهرستان بروجرد و پیگیری تأسیس بنیاد لرستان‌شناسی

ولدی در ادامه به یکی از برنامه‌های فرهنگی موردنظر خود برای شهرستان اشاره کرد و گفت: یکی از اقداماتی که قصد داریم آن را آغاز کنیم، تدوین دانشنامه شهرستان بروجرد است؛ اقدامی که نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌ها و مقدمات لازم برای اجرای آن خواهد بود.

وی افزود: در کنار تدوین دانشنامه، تلاش خواهیم کرد زمینه فعالیت هیئت امنای بنیاد ایران‌شناسی و به‌تبع آن، ایجاد و تأسیس بنیاد لرستان‌شناسی در بروجرد فراهم شود.

فرماندار ویژه بروجرد این برنامه را از اقدامات فرهنگی پیش‌رو در شهرستان دانست و ابراز امیدواری کرد که با فراهم شدن زیرساخت‌های لازم، زمینه آغاز این فعالیت و شکل‌گیری بنیادهای مرتبط در بروجرد فراهم شود.