ادهم کرد زابلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانوان ورزشکار سیستان و بلوچستان در مسابقات کشوری پاورلیفتینگ که در همدان برگزار شد، با کسب سه مدال رنگارنگ، توانمندی خود را در این رشته ورزشی به نمایش گذاشتند.

در این رقابت‌ها، آوا محمدپرست در رده سنی نوجوانان موفق به کسب مقام نخست شد و مدال طلا را به دست آورد. بهار بدیعی نیز در رده سنی جوانان با کسب مقام دوم، مدال نقره گرفت و کوثر سرگلزایی در رده سنی نوجوانان به مقام سوم و مدال برنز دست یافت.

تیم منتخب سیستان و بلوچستان به سرپرستی خانم ارباب در این مسابقات حضور یافت و با وجود مسافت طولانی زاهدان تا همدان و دشواری‌های سفر، عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش گذاشت.

این نتایج، دستاوردی ارزشمند برای ورزش بانوان استان و نشان‌دهنده ظرفیت و استعداد دختران سیستان و بلوچستان در رقابت‌های ملی است.