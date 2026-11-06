به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید نوری صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی زاهدان حین اجرای طرح کنترل در محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان زاهدان افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۱ کیلو و ۹۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر در این رابطه دستگیر شد.

وی با اشاره به توقیف خودروی حامل مواد مخدر خاطرنشان کرد: پلیس با هدف مقابله با قاچاق مواد مخدر و کاهش آسیب‌های ناشی از این پدیده، برخورد با سوداگران مرگ را با جدیت دنبال می‌کند.