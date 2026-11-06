ادهم کرد زابلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات قهرمانی تنیس روی میز منطقه ۱۰ کشور با حضور ۴۰ ورزشکار از استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی به میزبانی شهر کرمان برگزار شد.

مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان افزود: در این رقابت‌ها، امیرطاها حجازی‌فر، ورزشکار نوجوان زاهدانی، با ثبت هفت پیروزی متوالی به دیدار فینال راه یافت و در مسابقه پایانی مقابل پویا محمودی، قهرمان نوجوانان ایران از شهر بابک کرمان، نتیجه را واگذار کرد و به مقام نایب‌قهرمانی رسید.

وی خاطر نشان کرد: سیستان و بلوچستان در این دوره از مسابقات با چهار ورزشکار حضور داشت.