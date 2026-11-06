به گزارش خبرنگار مهر، خلیل خوشخوی براهویی صبح جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میرجاوه به دلیل موقعیت مرزی و برخورداری از ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری، زمینه‌های متنوعی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال دارد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرجاوه افزود: توسعه مبادلات تجاری، رونق گردشگری و حمایت از فعالیت‌های کشاورزی در کنار گسترش مشاغل خانگی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای اشتغال ساکنان شهرستان ایجاد کند.

وی با اشاره به ثبت ۵۴ درصد تعهد اشتغال شهرستان در سامانه ملی رصد گفت: یکی از ضرورت‌های تحقق کامل برنامه اشتغال، شناسایی ظرفیت‌های بومی، هدایت منابع مالی به طرح‌های قابل اجرا و تسهیل روند فعالیت کسب‌وکارهای کوچک است.



براهویی ادامه داد: تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۵ تاکنون به ایجاد ۱۸ فرصت شغلی منجر شده و پیگیری طرح‌های اشتغال‌زا با تکیه بر ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان همچنان دنبال می‌شود.