به گزارش خبرنگار مهر، سردار جواد رفیعی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای مراقبت و کنترل مرز و برخورد قاطع با هرگونه اقدام غیرقانونی در نوار مرزی، مرزداران هنگ مرزی نگور به سرنخ‌هایی از فعالیت قاچاقچیان دارو در منطقه مرزی دست پیدا کردند و با رصد اطلاعاتی و برنامه‌ریزی عملیاتی توانستند محموله داروی قاچاق را پیش از خروج از کشور توقیف کنند.

فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در ادامه افزود: پس از چندین شبانه‌روز کار هدفمند اطلاعاتی و شناسایی قاچاقچیان، مسیرهای احتمالی تردد و زمان انتقال محموله مشخص شد و مرزداران در یک عملیاتی غافلگیرکننده و هوشمندانه توانستند، ضمن توقیف یک دستگاه خودرو و دستگیری یک قاچاقچی، مقدار ۱۷۴ میلیون ۲۱۶ هزار قلم انواع دارو غیرمجاز را کشف کردند.

وی در پایان با بیان اینکه ارزش داروهای کشف شده ۳۵ میلیارد ۲۶۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان کرد: قاچاق دارو علاوه بر آسیب به اقتصاد کشور، می‌تواند آسیب‌های بسیار جدی بر امنیت روانی و سلامت جامعه وارد آورد و مرزدارن استان سیستان و بلوچستان با تمام توان با این پدیده شوم و غیر انسانی برخورد می‌کنند.