مهرداد محمودی، رئیس اداره ورزش و جوانان پلدختر، روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کاراته سبک شیتوریو با حضور ۲۰۰ ورزشکار از استان‌های لرستان، خوزستان و کرمانشاه به میزبانی شهرستان پلدختر آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود، افزود: برگزاری مسابقات ورزشی در سطح منطقه‌ای و استانی، زمینه مناسبی برای توسعه رشته‌های ورزشی، شناسایی استعدادهای برتر و فراهم کردن فرصت رقابت و پیشرفت ورزشکاران در رده‌های مختلف است.

استعدادیابی و شناسایی نفرات برتر برای مسابقات کشوری

رئیس اداره ورزش و جوانان پلدختر هدف از برگزاری این رقابت‌ها را توسعه ورزش کاراته و شناسایی ظرفیت‌ها و استعدادهای این رشته عنوان کرد و گفت: تلاش داریم با همکاری هیئت‌های ورزشی شهرستان، زمینه برگزاری مستمر چنین رویدادهایی را در پلدختر فراهم کنیم تا ورزشکاران بتوانند در فضای رقابتی، توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

محمودی با اشاره به برگزاری این مسابقات به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان پلدختر، تصریح کرد: این رقابت‌ها علاوه بر جنبه ورزشی، فرصتی برای پاسداشت یاد و نام شهدا نیز فراهم کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در پایان مسابقات، نفرات برتر رشته‌ها و بخش‌های مختلف شناسایی می‌شوند و برای حضور در رقابت‌های کشوری معرفی و اعزام خواهند شد.