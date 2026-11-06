علیرضا طولابی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به گلایه کشاورزان درباره تأخیر در پرداخت مطالبات گندم اظهار کرد: بخش عمده مطالبات گندمکاران استان پرداخت شده و تنها درصد جزئی از آن باقی مانده که این موضوع در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده افزود: دستور لازم برای پرداخت بخش باقی‌مانده در نخستین فرصت از سوی استاندار ابلاغ شده و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های مرتبط انجام گرفته است تا این قسمت آخر نیز هرچه سریع‌تر به حساب کشاورزان واریز شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام تصریح کرد: پرداخت به‌موقع مطالبات، نقش مهمی در حفظ انگیزه کشاورزان و تداوم تولید دارد و به همین دلیل تسویه کامل مطالبات گندمکاران به‌طور جدی دنبال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در کنار پرداخت مطالبات، موضوع بیمه محصولات کشاورزی نیز مورد توجه قرار دارد و تلاش می‌شود با هماهنگی نهادهای مسئول، دغدغه‌های کشاورزان در این حوزه کاهش یابد.

طولابی در پایان گفت: انتظار می‌رود با تخصیص اعتبارات لازم، آخرین بخش مطالبات گندمکاران نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسویه شود و کشاورزان استان برای فصل زراعی آینده با اطمینان بیشتری برنامه‌ریزی کنند.