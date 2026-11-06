نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی جمعه تا سه‌شنبه بعدازظهر در خراسان شمالی است.

وی افزود: پدیده غالب طی جمعه افزایش باد در ساعت‌های بعدازظهر و به‌تدریج افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در پاره‌ای از نقاط بویژه نیمه شمالی پیش‌بینی می‌شود و شنبه نیمه ابری و در ساعت‌های بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط بویژه نیمه جنوبی (جنوب شرق) وزش باد شدید خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: یکشنبه با تقویت ناپایداری و عبور امواج کم‌ارتفاع سطوح میانی جو و به دنبال آن افزایش رطوبت از ساعت‌های بعدازظهر در پاره‌ای از نقاط بویژه نیمه شمالی (شمال غرب) بارش باران و با احتمال رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید (بعدازظهر) و در ارتفاعات مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

داداشی تصریح کرد: سیستم بارشی مذکور تا روز سه‌شنبه در استان به فعالیت خود ادامه خواهد داد و در روزهای یکشنبه تا سه‌شنبه در ساعت‌های بعدازظهر و اوایل شب و بیشتر در نیمه شمالی متمرکز خواهد بود؛ از طرفی در روز سه‌شنبه با کاهش محسوس دما در ارتفاعات بویژه ارتفاعات شمال شرق بارش برف قابل انتظار خواهد بود.

وی بیان کرد: از لحاظ دمایی با جنوبی شدن جریانات تا ظهر یکشنبه افزایش نسبی دما و بعد از آن با شمالی شدن جریانات و نفوذ هوای سرد، کاهش محسوس دما تا روز چهارشنبه مورد انتظار است.

داداشی ادامه داد: طی ۲۴ ساعت گذشته سردترین نقطه استان از ایستگاه بام با کمینه دمای ۵ و گرم‌ترین نقطه استان از ایستگاه مانه با بیشینه دمای ۲۶ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است و طی همین مدت کمینه دمای بجنورد ۱۰ و بیشینه آن ۲۲ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.