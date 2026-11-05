نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، برای جمعه، شنبه و اوایل هفته آتی در اغلب ساعت‌ها آسمان خراسان شمالی نیمه ابری تا ابری و در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتاً شدید تا شدید (طی شنبه و یکشنبه گاهی بسیار شدید) پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: برای اوایل وقت شنبه در مناطق نیمه جنوبی و بخش‌هایی از شرق و طی بعدازظهر تا اوایل شب اغلب در مناطق شمال شرق و نوار شمالی بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: با تقویت ناپایداری از حوالی ظهر یکشنبه تا بعدازظهر دوشنبه، ورود سامانه بارشی و بارش باران، مه، در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش باران و برف و کاهش محسوس دما را انتظار داریم.

داداشی تصریح کرد: از روز گذشته با توجه به وزش باد جمعه و شنبه و همچنین بارش شنبه، هشدار هواشناسی در سطح زرد و برای فعالیت سامانه بارشی و کاهش محسوس دما طی یکشنبه تا دوشنبه بعدازظهر، هشدار هواشناسی در سطح نارنجی برای خراسان شمالی صادر شده است.

وی بیان کرد: از نظر دمایی همراه با جنوبی شدن جریانات بر روی خراسان شمالی طی جمعه و شنبه تا ظهر یکشنبه افزایش نسبی دما و شنبه کاهش نسبی دما را پیش‌بینی می‌کنیم و تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ می‌شود.

داداشی ادامه داد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۵ و ۱۹ درجه سانتی‌گراد بود.

وی در پایان گفت: در بین مراکز شهرستان‌های استان، شیروان با کمینه دمای ۴ درجه سانتی‌گراد سردترین و پیش‌قلعه با بیشینه دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.