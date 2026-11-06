به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دفتر امیر قطر اعلام کرد که شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر تماسی تلفنی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دریافت کرد.

دفتر امیر قطر بیان کرد: شیخ تمیم و ترامپ درباره تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه گفتگو کردند و امیر قطر بر اهمیت گفتگو و دیپلماسی برای حل اختلافات و پرهیز از درگیری تاکید کرد.

شیخ تمیم همچنین خواستار گفت‌وگو برای تضمین آزادی کشتیرانی و امنیت جریان انرژی شد.

دوطرف همچنین تلاش‌های قطر برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها بین طرف‌های ذیربط را بررسی و درباره روند گفتگو برای دستیابی به توافقی جامع که به بحران در منطقه پایان دهد، گفتگو کردند.