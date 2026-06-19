به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در گفتگو با آکسیوس گفت: اگر برای راضی کردن تندروها جنگ ادامه پیدا میکرد، این امر میتوانست منجر به یک رکود جهانی شود.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه به مردم ایران توهین کرد و مدعی شد که مردم ایران بهنوعی نابغههایی بدوی و باهوش هستند.
ترامپ در ادامه ادعاهای بی اساس خود گفت: آنها اسرائیل را نابود میکردند. اگر من نبودم اسرائیل امروز وجود نداشت.
ترامپ در ادامه مدعی شد آنچه در ایران رخ میدهد، تغییر نظام است.
ترامپ همچنین مدعی شد که محاصرهٔ دریایی، ایران را بیش از پیش به میز مذاکرات کشاند و تفاهمنامه ممکن است بهمعنای تسلیم بیقید و شرط ایران باشد.
وی بار دیگر توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران را یک فاجعه خواند.
ترامپ مدعی شد که او از موضع قدرت مذاکره کرده است؛ زیرا به زعم و خیال باطل او، نیروی دریایی و نیروی هوایی ایران نابود شده بودند.
ترامپ درباره حمله به پل B۱ کرج، در اظهاراتی بیاساس و به دور از منطق مدعی شد: من بزرگترین پل آنها را نابود کردم چون دیر در یک جلسه حاضر شدند. آنها گفتند که کار خیلی خوبی نبود. آن پل، [همانند] پل جورج واشنگتن آنها بود. آن را در سه دقیقه پاک کردم.
اگر من نبودم، اسرائیل نابود میشد
رئیسجمهور آمریکا در ادامه مدعی شد آنچه در ایران رخ داده است، یک تغییر نظام است.
ترامپ در بخش دیگری از این گفتگو مدعی شد که اگر او نبود اسرائیل نابود می شد.
وی افزود: نتانیاهو همکاری خوبی با من دارد، اما او خود به شما خواهد گفت که تسلیحات اصلی در دست ماست.
ترامپ همچنین در ادامه ادعاهایش گفت: تمام توافق در اختیار ماست و بمبافکنهای بی-۲ و دیگر تجهیزات متعلق به ما هستند.
اگر جنگ را متوقف نمیکردم، با بحران نفت مواجه میشدیم
رئیسجمهور آمریکا در بخش دیگری از این گفتگو، در سخنانی بیاساس مدعی شد: «اگر حملات خود را بدون اعزام نیروی پیادهنظام ادامه میدادیم —که البته تمایلی هم برای اعزام نیروی پیاده وجود ندارد، درست است؟— نتیجه چه میشد؟ فرماندهان و مسئولان آنها به اعماق پناهگاههای گرانیتی که بسیار مستحکم هستند، میگریختند. پس از پایان حملات ما، آنها دوباره از این غارها خارج میشدند و احتمالاً همان رهبران پیشین کار را به دست میگرفتند. در آن صورت، ما همین حالا با انسداد کامل تنگه هرمز روبرو بودیم؛ تنگهای که بهطور سراسری مینگذاری میشد و موشکها بر فراز کشتیهای میلیارد دلاری ما به پرواز درمیآمدند. این کشتیها دیگر هرگز جرات نمیکردند بادبان بکشند و حرکت کنند؛ نتیجهاش این بود که ما برای ماهها هیچ نفتی در اختیار نداشتیم.»
رئیسجمهور آمریکا در ادامه اظهارات ضد و نقیض خود مدعی شد که او ظرف یک هفته نیروی هوایی و نیروی دریایی ایران را از بین برده است.
وی مدعی شد که تردد کشتیها از تنگه هرمز به سطحی بیسابقه رسیده است.
ترامپ افزود: اگر با ایران به توافقی نرسیم، کارهایی انجام خواهیم داد که خوشایندی برای آنها نخواهد داشت، اما فکر نمیکنم که در نهایت چنین کاری انجام دهیم.
وی اظهار داشت: از رئیسجمهور چین خواستم در بحران با ایران دخالت نکند و از اینکه به این درخواست پاسخ مثبت داد، قدردانی میکنیم.
ترامپ گفت: از امیر قطر تشکر میکنیم؛ او مردی فوقالعاده و بسیار شجاع است.
رئیس جمهور آمریکا افزود: به ترکیه سفر خواهم کرد و تا پایان سال جاری بار دیگر به چین نیز سفر میکنم.
ترامپ بار دیگر مدعی شد که او به هشت جنگ پایان داده است که دشوارترین آن جنگ ایران بود
نظر شما