به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: تقوا انسان را در برابر خواسته‌های نفسانی استوار می‌کند و ایستادگی در این مسیر نیازمند قدرت اراده و صبر است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با گرامیداشت سالروز رحلت حضرت عبدالمطلب، جد پیامبر اکرم (ص)، به نقش وی و حضرت ابوطالب در حمایت و حفاظت از پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت: حضرت عبدالمطلب تا آخرین لحظات از پیامبر محافظت کرد و پس از خود نیز این مسئولیت را به ابوطالب سپرد؛ شخصیتی که برای صیانت از وجود پیامبر اسلام تلاش فراوانی کرد.

آیت‌الله محمدی لائینی همچنین با اشاره به سالروز شهادت شهید حسن طهرانی‌مقدم، پدر صنعت موشکی و هوافضای ایران، اظهار کرد: امروز بیش از گذشته اهمیت تلاش‌های شهید طهرانی‌مقدم و دیگر شهدای عرصه هوافضا را درک می‌کنیم و مشخص می‌شود چرا رهبر شهید انقلاب بر شکل‌گیری ایران قوی تأکید داشتند.

وی با بیان اینکه تقویت توان دفاعی و فناوری کشور ضرورتی راهبردی است، افزود: مسیر ایران باید همواره به سمت قدرت بیشتر و پیشرفت همه‌جانبه ادامه پیدا کند.

ضرورت تسهیل صادرات مرکبات مازندران

امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم استان پرداخت و با اشاره به پایین بودن قیمت مرکبات گفت: قیمت فعلی محصولات مرکباتی با هزینه‌های تولید و برداشت تناسب ندارد و لازم است مسئولان برای تسهیل صادرات این محصولات به کشورهای همسایه، به‌ویژه روسیه، برنامه‌ریزی جدی داشته باشند.

وی همچنین خواستار توجه بیشتر به شرایط مناطق سردسیر استان شد و افزود: مناطقی مانند بلده، کجور، دودانگه و چهاردانگه در فصل سرما شرایط متفاوتی نسبت به مناطق جلگه‌ای دارند و سهمیه فعلی نفت سفید این مناطق که ۵۰۰ لیتر در هر سه ماه است، پاسخگوی نیاز خانوارها نیست.

آیت‌الله محمدی لائینی با تأکید بر ضرورت افزایش سهمیه نفت سفید خانوارهای این مناطق تصریح کرد: همچنین تعرفه گاز در برخی مناطق سردسیر استان بالاست و انتظار می‌رود مسئولان با بازنگری در تعرفه‌ها، شرایط اقلیمی و معیشتی ساکنان این مناطق را در نظر بگیرند.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران در ادامه از فعالیت یک مجموعه درمانی سیار که برای ارائه خدمات رایگان به مناطق محروم به استان سفر کرده است، قدردانی کرد و گفت: مازندران به‌عنوان سیزدهمین استان میزبان این مجموعه بود و خدمات درمانی گسترده‌ای در حوزه‌های تخصصی، فوق‌تخصصی، دندانپزشکی و چشم‌پزشکی به مردم ارائه شد.

حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان و تجمعات شبانه

وی با قدردانی از حضور مردم در مراسم ۱۳ آبان امسال اظهار کرد: حضور دانش‌آموزان، فرهنگیان، معلمان، اصناف، بانوان و اقشار مختلف مردم در مراسم روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قابل تقدیر است.

امام جمعه ساری همچنین از حضور شبانه مردم در میادین و خیابان‌ها قدردانی کرد و گفت: استمرار این حضور مردمی در حمایت از کشور و نیروهای مسلح، پیام روشنی از همراهی و پشتیبانی مردم دارد.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب در دیدار فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای مسلح، اظهار کرد: در این دیدار بر ضرورت پاسخ فوری، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی به هرگونه اقدام تجاوزکارانه دشمن تأکید شده است.

وی افزود: بر اساس این بیانات، در صورت آغاز مجدد جنگ از سوی آمریکا، پاسخ به تجاوز باید متناسب با منشأ حمله و پشتیبانی‌های صورت‌گرفته از آن باشد.

امتیازدهی به آمریکا موجب پایان دشمنی نمی‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت ۱۳ آبان، بر ضرورت توکل، استقامت و فداکاری در برابر جبهه باطل تأکید کرد و گفت: بر اساس این پیام، هرگاه جبهه حق از توکل و ایستادگی برخوردار باشد، جبهه باطل با هر میزان قدرت و امکانات، در برابر آن تاب مقاومت نخواهد داشت.

آیت‌الله محمدی لائینی با اشاره به بخش دیگری از بیانات رهبر انقلاب درباره اعتماد نکردن به تغییرات حزبی و جناحی در نظام سلطه تصریح کرد: تصور اینکه با امتیاز دادن به آمریکا بتوان این کشور را از دشمنی با ملت ایران منصرف کرد، تصوری نادرست است.

وی ادامه داد: آرزوی آمریکا تسلیم بی‌قیدوشرط ملت ایران است و هرگونه گرایش تسلیم‌آمیز در برابر دشمن سلطه‌گر می‌تواند دستاوردهایی را که با فداکاری مردم و خون شهدا به دست آمده، تهدید کند و زمینه زیاده‌خواهی‌های بیشتر را فراهم آورد.

امام جمعه ساری، راهبرد «ایران هرچه قوی‌تر» را مسیر اصلی دستیابی به بازدارندگی مطلق دانست و تأکید کرد: پیشرفت همه‌جانبه کشور در کنار وحدت و انسجام اجتماعی، از الزامات تحقق این هدف است و این انسجام باید در گفتار و رفتار مردم و مسئولان نمود داشته باشد.

مازندران میزبان شهدای گمنام می‌شود

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به میزبانی استان از شهدای گمنام در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه گفت: پیکر مطهر شماری از شهدای خوشنام که در عملیات تفحص اخیر کشف شده‌اند، به مازندران منتقل می‌شود و مردم استان با برگزاری آیین‌های وداع و تشییع، از این شهیدان استقبال و تجلیل خواهند کرد.