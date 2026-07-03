به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله محمدباقر محمدی‌لائینی در خطبه‌های نماز جمعه ساری، با توصیه همگان به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان با تقوا سخنش اثرگذار، عبادتش مقبول، انفاقش پذیرفته و زندگی‌اش نورانی و شفاف خواهد بود؛ از این رو باید در همه شئون زندگی به واجبات الهی عمل و از محرمات پرهیز کرد.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به فرا رسیدن 19 محرم و حرکت کاروان اسرای حضرت اباعبدالله الحسین (ع) از کوفه به شام، این ایام را به عزاداران حسینی تسلیت گفت و از مردم، هیئت‌های مذهبی، مساجد، تکایا و همچنین مسئولان تأمین امنیت و مدیریت بازار در ایام عزاداری قدردانی کرد.

آیت الله محمدی‌لائینی با اشاره به سالروز حمله ناو آمریکایی به هواپیمای مسافربری ایران و همچنین کشف کودتای نوژه، اظهار کرد: این مناسبت‌ها به عنوان روز حقوق بشر آمریکایی نام‌گذاری شده است؛ زیرا آمریکا در طول دهه‌های گذشته بارها ماهیت واقعی خود را در نقض حقوق بشر نشان داده است.

وی افزود: جنایت‌های آمریکا از سرنگونی هواپیمای مسافربری گرفته تا همراهی با رژیم صهیونیستی و شهادت رهبر شهید، فرماندهان، نخبگان و بیش از هزار نفر از شخصیت‌های برجسته، نشان می‌دهد بزرگ‌ترین مدعی حقوق بشر، خود بزرگ‌ترین ناقض آن است.

امام جمعه ساری تصریح کرد: امروز دیگر نقاب از چهره آمریکا برداشته شده و ملت‌ها ماهیت جنایتکارانه این کشور و همراهی آن با رژیم صهیونیستی را با چشم خود مشاهده کرده‌اند و از همین رو شعار «مرگ بر آمریکا» همچنان زنده خواهد ماند.

تشییع رهبر شهید، پیام خون‌خواهی ملت خواهد بود

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای حضور گسترده مردم در آیین‌های تشییع و بزرگداشت «رهبر شهید» در تهران، قم و مشهد، گفت: این هفته، هفته رهبر شهید است و حضور گسترده مردم در مراسم تشییع، پیام روشنی برای دشمنان خواهد داشت.

آیت الله محمدی‌لائینی ادامه داد: پیام اصلی این حضور، خون‌خواهی رهبر شهید، مطالبه انتقام خون شهدا و مجازات عاملان و آمران جنایت، از جمله سران آمریکا و رژیم صهیونیستی است.

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به اظهارات اخیر رئیس مجلس و رئیس تیم مذاکره‌کننده، اظهار کرد: توضیحات ارائه‌شده از سوی مسئولان مذاکره‌کننده برای رفع بخشی از ابهامات قابل تقدیر است و جای تشکر دارد، هرچند ممکن است هنوز برای برخی پرسش‌هایی باقی مانده باشد.

وی در ادامه با بیان انتقاداتی نسبت به روند مذاکرات، افزود: همزمان با مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران، آمریکا مذاکرات دیگری با لبنان و رژیم صهیونیستی انجام داده که مفاد منتشرشده آن، با بند نخست تفاهم انجام‌شده با ایران در تعارض است.

آیت الله محمدی‌لائینی تصریح کرد: در حالی که در تفاهم با ایران بر پایان جنگ و خروج رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان تأکید شده، در توافق دیگر، خلع سلاح گروه‌های مقاومت از جمله حزب‌الله به عنوان پیش‌شرط خروج اسرائیل مطرح شده است که نشان‌دهنده رفتار دوگانه آمریکا است.

وی ادامه داد: این اقدام، نقض آشکار تفاهم‌هاست و تیم مذاکره‌کننده باید نسبت به این رفتار متناقض آمریکا واکنش جدی نشان دهد.

آیت الله محمدی‌لائینی تأکید کرد: اگر آمریکا به تعهدات خود پایبند نباشد و تفاهم‌ها را نقض کند، انتظار ملت این است که جمهوری اسلامی نیز متناسب با آن تصمیم بگیرد و آمادگی لازم در میدان حفظ شود.

تحقق شروط رهبری باید به مطالبه عمومی تبدیل شود

نماینده ولی‌فقیه در مازندران با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ضرورت تحقق شروط اعلام‌شده برای اجرای توافقات، گفت: اکنون مردم و مسئولان در انتظار عملی شدن این شروط هستند و لازم است یک مطالبه عمومی برای اجرای کامل آنها شکل بگیرد.

مبارزه با مواد مخدر نیازمند تداوم و مشارکت همگانی است

آیت الله محمدی‌لائینی با اشاره به هفته مبارزه با مواد مخدر، ضمن قدردانی از دستگاه‌های مسئول، اظهار کرد: پشت پرده شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، باندهای سازمان‌یافته و جنایتکار بین‌المللی قرار دارند و خانواده‌ها باید خطر این آسیب اجتماعی را بسیار جدی بگیرند.

وی تأکید کرد: مبارزه با مواد مخدر نباید به یک مناسبت سالانه محدود شود، بلکه نیازمند فرهنگ‌سازی، اطلاع‌رسانی و اقدامات مستمر است.

امام جمعه ساری در بخش پایانی سخنان خود با تسلیت درگذشت دریادار پاسدار شهید محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه، اظهار کرد: آن مرحوم از نیروهای مؤثر و فعال در عرصه جهاد تبیین بود و خدمات ارزشمندی از خود به یادگار گذاشت.