به گزارش خبرگزاری مهر، نادر زینالی اظهار کرد: صنایع‌دستی یکی از ظرفیت‌های اقتصادی استان البرز است که با تکیه بر مهارت‌های بومی و خلاقیت هنرمندان می‌تواند به رونق اقتصاد خرد و تقویت معیشت خانوارها کمک کند.

وی افزود: بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات و سرمایه در گردش با هدف حمایت از فعالان صنایع‌دستی، کارگاه‌های بومی و مشاغل خانگی هدایت شده است تا زمینه استمرار تولید و فعالیت کسب‌وکارهای خرد فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با اشاره به ظرفیت بانوان سرپرست خانوار، جوانان خلاق و استادکاران پیشکسوت در این حوزه گفت: حمایت از تولیدکنندگان صنایع‌دستی علاوه بر تقویت اقتصاد خانواده‌ها، به حفظ و استمرار هنرهای بومی استان نیز کمک می‌کند.

زینالی خاطرنشان کرد: صنایع‌دستی زمانی می‌تواند جایگاه شایسته‌ای در اقتصاد استان پیدا کند که مهارت و خلاقیت هنرمندان در کنار حمایت مالی از تولید و تقویت کسب‌وکارهای خرد مورد توجه قرار گیرد.