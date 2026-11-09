به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی صبح دوشنبه در جلسه بررسی طرح‌های آب و خاک شهرستان هشترود که با حضور جعفر گوهرگانی معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی و نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به محدودیت منابع آبی اظهار کرد: افزایش بهره‌وری باید به یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی در بخش کشاورزی تبدیل شود و تحقق این هدف به مدیریت علمی منابع آب، اصلاح روش‌های آبیاری و استفاده از فناوری‌های نوین نیاز دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه حفظ ظرفیت‌های تولیدی بدون مدیریت صحیح منابع پایه امکان‌پذیر نیست، افزود: توسعه سامانه‌های نوین آبیاری ضمن کاهش تلفات آب، امکان توزیع هدفمند و متناسب منابع آبی در مزارع و باغات را فراهم می‌کند و زمینه استفاده مؤثرتر از منابع موجود را به وجود می‌آورد.

شفیعی با اشاره به جایگاه هشترود در تولید محصولات کشاورزی استان، بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساخت‌های آب و خاک این شهرستان تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های تولیدی هشترود، توجه بیشتر به زیرساخت‌های آبی و بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت آب را ضروری کرده است.

وی هماهنگی دستگاه‌های مسئول و رفع موانع اجرایی طرح‌های آب و خاک را در افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد مزارع مؤثر دانست و افزود: اجرای این طرح‌ها می‌تواند به تقویت امنیت غذایی کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌شرقی همچنین از آمادگی این سازمان برای توسعه سامانه‌های نوین آبیاری در پایاب سد سهند خبر داد و تأکید کرد: رویکرد جهاد کشاورزی استان، حرکت از کشاورزی متکی بر مصرف منابع به سمت کشاورزی بهره‌ور و دانش‌بنیان است؛ مسیری که از طریق مدیریت بهینه آب، توسعه فناوری‌های آبیاری و افزایش راندمان تولید دنبال می‌شود.