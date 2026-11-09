میثم معافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال گسترده مردم از طرح اکرام ایتام و محسنین اظهار کرد: این طرح فرصتی برای مشارکت همه اقشار جامعه در حمایت از کودکان یتیم و فرزندان نیازمند است و افراد می‌توانند متناسب با توان مالی خود، سرپرستی معنوی یک یا چند فرزند را برعهده بگیرند.

وی با بیان اینکه حمایت از فرزندان نیازمند جلوه‌ای از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است، افزود: کمک‌های حامیان در شش ماه نخست امسال از ۱۶۰ میلیارد تومان فراتر رفت و برای تأمین بخشی از نیازهای معیشتی، تحصیلی، درمانی و سایر ضرورت‌های زندگی فرزندان تحت حمایت هزینه شد.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با تشریح وضعیت جامعه هدف این طرح در استان تصریح کرد: در حال حاضر سه هزار و ۳۶۱ فرزند یتیم و ۱۵ هزار و ۵۰۶ فرزند محسنین تحت حمایت کمیته امداد مازندران قرار دارند و ۸۳ هزار و ۲۵۶ حامی خیراندیش از این فرزندان حمایت مادی و معنوی می‌کنند.

معافی با اشاره به مشارکت ایرانیان مقیم خارج از کشور در این حرکت خیرخواهانه گفت: در نیمه نخست سال جاری ۳۳ حامی جدید از خارج کشور نیز به جمع حامیان طرح اکرام ایتام و محسنین پیوستند.

وی نقش مناسبت‌های مذهبی و پویش‌های مردمی را در گسترش فرهنگ نیکوکاری مؤثر دانست و خاطرنشان کرد: در ماه مبارک رمضان، ماه‌های محرم و صفر و همچنین تجمعات شبانه مردمی، ۱۶ هزار نفر از طریق پویش‌های «به عشق علی(ع)» و «به عشق حسین(ع)» حمایت از فرزندان معنوی خود را آغاز کردند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با تأکید بر اینکه برای مشارکت در این طرح برخورداری از تمکن مالی بالا ضرورت ندارد، اظهار کرد: هر فرد می‌تواند به اندازه توان اقتصادی خود در این اقدام خداپسندانه سهیم شود و با حمایت مستمر، بخشی از نیازهای یک کودک را برطرف کند.

معافی از خیران، اصناف، بازاریان، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد به خانواده حامیان طرح اکرام بپیوندند و گفت: علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به سامانه ekram.emdad.ir ثبت‌نام کرده و از طریق کارت مجازی، کمک‌های خود را به‌صورت مستقیم به حساب فرزندان معنوی‌شان واریز کنند.

وی در پایان با اشاره به آثار اجتماعی و انسانی این مشارکت‌ها تأکید کرد: همراهی و حمایت هرچند اندک مردم می‌تواند نقش مؤثری در بهبود شرایط زندگی و ایجاد امید در دل فرزندان یتیم و نیازمند داشته باشد و زمینه رشد و آینده‌ای بهتر را برای آنان فراهم کند.