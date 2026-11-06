به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مهرپویان در خطبه‌های نماز جمعه شیروان در مصلای امام خامنه‌ای اظهار کرد: مؤلفه‌های اصلی معماری جدید بازدارندگی در هفت عرصه دسته‌بندی می‌شود که نخستین آن، بازدارندگی حداکثری است؛ به این معنا که در صورت تجاوز دشمن، باید با هزینه‌های بسیار زیادی روبرو شود.

امام جمعه موقت شیروان بیان کرد: پاسخ فوری و اثرگذار، گسترش دامنه جغرافیایی پاسخ، توجه به دارایی‌های مادی و غیرمادی دشمن، طراحی دکترین و تاکتیک بومی، حمایت مردم از نیروهای مسلح و وحدت ساحات از دیگر مؤلفه‌های این معماری جدید است.

وی با اشاره به اینکه در تقابل‌های آینده، ایران اسلامی به نقطه شلیک اکتفا نخواهد کرد، افزود: یقیناً از موشک‌ها و ابزارهای جدیدی رونمایی خواهد شد که منشأ تهدید را در بر بگیرد.

مهرپویان با اشاره به سناریوهای احتمالی تقابل ایران و آمریکا تصریح کرد: ادامه آتش‌بس و مذاکره، تشدید تدریجی اقدامات محدود، از سرگیری جنگ مستقیم و توافق محدود و موقت، چهار سناریوی محتمل در این زمینه هستند.

وی در خصوص مذاکرات بیان کرد: مسئولان و ملت بر تحقق هفت شرط ایران در هرگونه مذاکره پافشاری دارند و نباید از آن کوتاه بیایند.

امام جمعه موقت شیروان در پایان با اشاره به فصل سرما و اهمیت مدیریت سوخت گفت: مسئولان در تلاش هستند و از آحاد مردم نیز می‌خواهیم در مصرف سوخت مدیریت کنند تا زمستان را به سربلندی پشت سر بگذاریم.