https://mehrnews.com/x3dxpd ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ کد مطلب 7002208 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۵ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ ۲۵۱ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان شیروان- حماسه ایستادگی مردم مومن شیروان در میدان اقتدار و سنگر خیابان به دویست و پنجاه و یکمین شب رسید. دریافت 4 MB کد مطلب 7002208 کپی شد مطالب مرتبط مهرپویان: معماری جدید بازدارندگی کشور در هفت عرصه طراحی شده است استقبال امت مبعوث شیروان از پیکر ۶ شهید گمنام ۲۵۰ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان گذشت ۲۵۲ شب اقتدار مردم شیروان در صحنه شب ۲۴۹ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر زیارتِ شیروان قرار ۲۵۳ شیروانیها زیر باران رحمت الهی راهپیمایی ۱۳ آبان در شیروان آغاز شد برچسبها تجمع مردمی شیروان ایران
نظر شما