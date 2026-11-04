https://mehrnews.com/x3dwth ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱ کد مطلب 7000006 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱ راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر زیارتِ شیروان شیروان- مردم ولایتمدار زیارت همزمان با سراسر کشور، در راهپیمایی ۱۳ آبان انزجار خود از استکبار را اعلام کردند. دریافت 7 MB کد مطلب 7000006 کپی شد مطالب مرتبط حماسه یوم الله ۱۳ آبان در شیروان شب ۲۴۹ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان غلامی: ایران با وجود تحریمها پیشرفت چشمگیری داشته است ۲۵۰ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان گذشت راهپیمایی ۱۳ آبان در شیروان آغاز شد مهرپویان: معماری جدید بازدارندگی کشور در هفت عرصه طراحی شده است ۲۵۱ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان ۲۵۲ شب اقتدار مردم شیروان در صحنه برچسبها شیروان راهپیمایی یوم الله 13 آبان
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