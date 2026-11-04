به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد غلامی در مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان که در میدان انقلاب شیروان برگزار شد، اظهار کرد: با وجود تحریم‌های دشمن در زمینه‌های مختلف از قبیل تسلیحات، با اتکا به توانمندی داخلی، نه تنها نیازهای دفاعی کشور تامین شده، بلکه به قدرت صادرات تسلیحات تبدیل شده‌ایم و به جبهه مقاومت و کشورهای دوست سلاح صادر می‌کنیم.

وی گفت: دشمن در جنگ نظامی شکست خورده و اکنون در پی ایجاد ناامیدی در جوانان با استفاده از رسانه است، اما ملت ایران با رهبری مقام معظم رهبری، مسیر پیشرفت و عزت را طی خواهند کرد.

امام جمعه شیروان با اشاره به وابستگی اقتصادی برخی کشورهای منطقه افزود: ایران اسلامی با تکیه بر توان داخلی، مسیر پیشرفت را طی کرده است.

وی با تاکید بر اهمیت وحدت و مقاومت در برابر دشمن تصریح کرد: انسان آزاده زیر یوغ دیگران نمی‌رود و ملت ایران نشان داده که با مقاومت می‌تواند در برابر زیاده‌خواهی‌ها ایستادگی کند.

غلامی خاطرنشان کرد: امروز کشور ما به لطف خداوند و زحمات دانش‌آموزان، اساتید دانشگاه، مدیران و پزشکان ماهر در بین ۱۴ کشور منطقه رتبه اول در زمینه بهداشت را به دست آورده است.

وی در پایان با اشاره به نظام‌مندی فکری رهبر معظم انقلاب گفت: امروز رهبر ما ضمن پیش بردن مسایل کلان و راهبردی کشور، به جزئیات نیز توجه ویژه دارند.