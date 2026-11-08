https://mehrnews.com/x3dyrT ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ کد مطلب 7004740 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۴۷ قرار ۲۵۳ شیروانیها زیر باران رحمت الهی شیروان- مردم شیروان در دویست و پنجاه و سومین شب از شبهای اقتدار زیر باران حماسهآفرینی کردند. دریافت 9 MB کد مطلب 7004740 کپی شد مطالب مرتبط کاهش محسوس ۱۰ تا ۱۸ درجهای دما و بارش برف در خراسان شمالی پیشبینی شد استقبال امت مبعوث شیروان از پیکر ۶ شهید گمنام قرار ۲۵۵ شیروانیها در هوای سرد پاییزی ۲۵۲ شب اقتدار مردم شیروان در صحنه ۲۵۱ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان مهرپویان: معماری جدید بازدارندگی کشور در هفت عرصه طراحی شده است ۲۵۰ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان گذشت برچسبها تجمع مردمی بارش باران شیروان
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