https://mehrnews.com/x3dxVK ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ کد مطلب 7003507 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۶ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۱۵ ۲۵۲ شب اقتدار مردم شیروان در صحنه شیروان- مردم مومن شیروان در شب دویست و پنجاه و دوم از شبهای اقتدار با حضور در میدان ایستادگی، حماسه آفریدند. دریافت 20 MB کد مطلب 7003507 کپی شد مطالب مرتبط استقبال امت مبعوث شیروان از پیکر ۶ شهید گمنام ۲۵۱ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان از رشت تا مشهد؛ روایت بانوان گیلانی که میدان را ترک نکردند مهرپویان: معماری جدید بازدارندگی کشور در هفت عرصه طراحی شده است قرار ۲۵۳ شیروانیها زیر باران رحمت الهی شب ۲۴۹ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر زیارتِ شیروان حماسه یوم الله ۱۳ آبان در شیروان برچسبها تجمع مردمی شیروان ایران
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