https://mehrnews.com/x3dwq6 ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ کد مطلب 6999850 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۱۲:۱۰ حماسه یوم الله ۱۳ آبان در شیروان شیروان- راهپیمایی ۱۳ آبان با شعار«میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» با حضور پرشور دانشآموزان در شیروان برگزار شد. دریافت 21 MB کد مطلب 6999850 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۱۳ آبان در شیروان آغاز شد راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر زیارتِ شیروان قرار ۲۴۸ مردم شیروان در زیر باران شب ۲۴۹ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان پرویزیان: محدودیتهای ترافیکی مراسم ۱۳ آبان در خراسان شمالی اعلام شد ۲۵۰ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان گذشت مهرپویان: معماری جدید بازدارندگی کشور در هفت عرصه طراحی شده است حسنزاده: شیروان میزبان پیکر مطهر ۶ شهید گمنام دفاع مقدس میشود استقبال امت مبعوث شیروان از پیکر ۶ شهید گمنام ۲۵۲ شب اقتدار مردم شیروان در صحنه برچسبها شیروان یوم الله 13 آبان ایران
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