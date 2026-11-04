https://mehrnews.com/x3dwgw ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۷ کد مطلب 6999527 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۹:۲۷ راهپیمایی ۱۳ آبان در شیروان آغاز شد شیروان- همزمان با سراسر کشور مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان در شیروان با حضور پرشور دانشآموزان آغاز شد. دریافت 8 MB کد مطلب 6999527 کپی شد مطالب مرتبط حماسه یوم الله ۱۳ آبان در شیروان مهرپویان: معماری جدید بازدارندگی کشور در هفت عرصه طراحی شده است راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر زیارتِ شیروان شب ۲۴۹ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان ۲۵۰ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان گذشت ۲۵۱ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان برچسبها یوم الله 13 آبان شیروان راهپيمايي 13 آبان
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