https://mehrnews.com/x3dwLP ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ کد مطلب 7000718 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۵۸ شب ۲۴۹ از اجتماعات خیابانی مردم شیروان شیروان- مردم شیروان امشب در شب ۲۴۹ از اجتماعات خیابانی با حضور در میدان اقتدار حماسه آفرینی کردند. دریافت 12 MB کد مطلب 7000718 کپی شد مطالب مرتبط راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر زیارتِ شیروان ۲۴۹ شب اتحاد، همدلی و ایستادگی مردم استکبار ستیز ارومیه سلماسی ها در موج ۲۴۹ مقاومت ملی همچنان پای وطن ایستادهاند ۲۵۰ شب از حماسه ایستادگی شیروانیها در میدان گذشت حماسه یوم الله ۱۳ آبان در شیروان غلامی: ایران با وجود تحریمها پیشرفت چشمگیری داشته است ۲۵۱ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان راهپیمایی ۱۳ آبان در شیروان آغاز شد استقبال امت مبعوث شیروان از پیکر ۶ شهید گمنام ۲۵۲ شب اقتدار مردم شیروان در صحنه مهرپویان: معماری جدید بازدارندگی کشور در هفت عرصه طراحی شده است برچسبها تجمع مردمی ایران شیروان
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