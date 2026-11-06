به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن مشرفی در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند، با گرامیداشت ایام دهه فاطمیه و قدردانی از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان، اظهار کرد: مناسبت امسال در شرایطی برگزار شد که تحولات و رخدادهای مختلفی آن را از سال‌های گذشته متمایز کرد و بار دیگر اراده و پایداری ملت ایران در برابر سیاست‌های سلطه‌طلبانه آمریکا را به نمایش گذاشت.

وی با اشاره به سه مناسبت تاریخی ۱۳ آبان، شامل تبعید امام خمینی(ره) پس از اعتراض به لایحه کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام، افزود: تحولات اخیر و آنچه شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه آمریکا و عقب‌نشینی این کشور در برابر مقاومت ملت ایران، بر اهمیت این روز افزوده است.

امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه ایستادگی مردم در ماه‌های گذشته ریشه در ایمان و باورهای عمیق آنان دارد، گفت: هنگامی که تحول و بعثت از درون انسان شکل بگیرد، فرد همه ظرفیت‌ها و سرمایه‌های مادی و معنوی خود را برای تحقق باورهایش به میدان می‌آورد و سختی‌ها و هزینه‌ها نیز مانع پایداری او نمی‌شود.

مشرفی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به نخبگان کشور، مردم ایران را برخوردار از بصیرت و روحیه جهاد توصیف کرد و افزود: مجاهدت مردم برای اعتلای کشور و حرکت به سوی افق‌های بلندتر، بیانگر اهمیت حضور آگاهانه آنان در عرصه‌های سرنوشت‌ساز است.

پنج تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته

وی در تشریح پنج ویژگی متمایز ۱۳ آبان امسال، نخستین تفاوت را شهادت رهبر شهید انقلاب عنوان کرد و گفت: همان‌گونه که شهادت حاج قاسم سلیمانی آثار گسترده‌ای در تقویت جبهه مقاومت داشت، آثار و برکات شهادت رهبر شهید نیز در این عرصه نمایان خواهد شد؛ هرچند ملت ایران همچنان داغدار این فقدان است.

امام جمعه موقت بیرجند، دومین ویژگی را شکل‌گیری بعثت و خیزش درونی ملت ایران دانست و اظهار کرد: حضور و پایداری مردم در دفاع از حقیقت و ولایت نشان داد که باورهای دینی و ملی همچنان از عوامل مهم حرکت و مقاومت جامعه است.

مشرفی، آشکار شدن چهره خشونت و جنایت دشمنان در داخل کشور را سومین تفاوت برشمرد و افزود: در حوادث اخیر جلوه‌هایی از خشونت نمایان شد که، پیش از این در پس شعارهای حقوق بشری و حمایت از حقوق کودکان پنهان می‌ماند.

وی همچنین اظهارات برخی مقام‌ها و سیاستمداران غربی درباره جایگاه و قدرت ایران را چهارمین ویژگی دانست و بیان کرد: طرح موضوعاتی همچون نقش ایران در تنگه هرمز و تأثیرگذاری آن بر بازار جهانی انرژی، نشان‌دهنده تغییر نگاه‌ها به موقعیت جمهوری اسلامی ایران است.

مشرفی پنجمین تفاوت را آغاز پیامدهای تحولات اخیر در عرصه بین‌المللی عنوان کرد و گفت: شکل‌گیری حرکت‌های اعتراضی در کشورهای غربی، از جمله پاریس، می‌تواند نشانه‌ای از گسترش بیداری اجتماعی و مطالبه‌گری در سطح جهانی باشد.

وی در ادامه با گرامیداشت سالروز شهادت سردار حسن طهرانی‌مقدم، از وی به عنوان نمونه‌ای از تربیت‌یافتگان فرهنگ اسلامی یاد کرد و افزود: این شهید دانشمند و فرمانده، علم و تخصص خود را در مسیر پیشرفت کشور، دفاع از مظلومان و مقابله با ستم به کار گرفت.

فرهنگ، مبنای تنظیم راهبردهای جامعه است

امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرارسیدن ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی و روز فرهنگ خراسان جنوبی، فرهنگ را زیربنای شکل‌گیری هویت فردی و اجتماعی و مبنای تنظیم راهبردهای جامعه دانست.

وی با بیان اینکه باورها، گفتارها و رفتارها سه مؤلفه اصلی شکل‌دهنده فرهنگ هستند، اظهار کرد: عملکرد افراد و جوامع متناسب با ساختار فکری و اعتقادی آنان شکل می‌گیرد و نمی‌توان برای پیشرفت در سایر حوزه‌ها، از جایگاه فرهنگ غفلت کرد.

مشرفی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر توجه فرا راهبردی به فرهنگ و تعلیم و تربیت، افزود: این نگاه به معنای آن است که در تدوین و اجرای سایر راهبردها نیز باید جایگاه فرهنگ مورد توجه قرار گیرد.

وی با استناد به آیه ۸۴ سوره اسراء، فرهنگ را برآیند باورها و اعتقادات، گفتار و گفتمان و رفتار و عملکرد دانست و بیان کرد: همان‌گونه که انسان متناسب با ساختار وجودی و اعتقادی خود عمل می‌کند، رفتار جوامع نیز از جهان‌بینی و باورهای حاکم بر آنها تأثیر می‌پذیرد.

امام جمعه موقت بیرجند با تشریح تفاوت جهان‌بینی مادی و توحیدی گفت: در نگرش مادی، انسان عمدتاً در چارچوب زندگی دنیوی تعریف می‌شود و تأمین خواسته‌ها و لذت‌های مادی در اولویت قرار می‌گیرد، اما در جهان‌بینی توحیدی، انسان دارای روح الهی و در برابر خداوند، خود، همنوعان و حتی حیوانات و گیاهان مسئول است.

وی ادامه داد: در فرهنگ اسلامی، انسان تنها به ابعاد جسمانی و مادی محدود نمی‌شود و برای دستیابی به اهداف نیز نمی‌تواند از هر وسیله‌ای استفاده کند؛ چراکه در برابر رفتار و عملکرد خود مسئولیت دارد.

مشرفی با بیان اینکه تفاوت این دو نوع جهان‌بینی در رفتار افراد و جوامع آشکار می‌شود، تصریح کرد: در تفکر الهی، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند و انسان برای دستیابی به منافع شخصی مجاز نیست حقوق دیگران را نادیده بگیرد؛ در حالی که در نگاه مادی و مبتنی بر هوا و هوس، ممکن است منافع فردی بر حقوق دیگران مقدم شود.

وی برای تبیین این موضوع به خاطره‌ای از دوران دفاع مقدس درباره یکی از خلبانان ایرانی اشاره کرد و گفت: این خلبان در جریان مأموریت انهدام پلی که محل عبور تجهیزات نظامی دشمن بود، با مشاهده عبور یک خانواده از روی پل، از بمباران در آن لحظه خودداری کرد و پس از دور زدن و اطمینان از خالی شدن مسیر، مأموریت خود را انجام داد.

امام جمعه موقت بیرجند این اقدام را نمونه‌ای از تأثیر فرهنگ توحیدی و مسئولیت‌پذیری انسانی دانست و تأکید کرد: رعایت حقوق انسان‌ها و حفظ جان افراد بی‌گناه حتی در شرایط جنگی نیز از جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ اسلامی برخوردار است.