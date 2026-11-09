به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ویکتور مدودچوک» رئیس جنبش «اوکراین دیگر» گفت: ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تمام تلاش خود را برای تبدیل این کشور به مرکزی برای تجارت مواد مخدر به کار گرفته است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پرونده‌ای درباره فعالیت یک شبکه مجرمانه مرتبط با قاچاق مواد مخدر و برخورداری آن از حمایت برخی مقام‌های امنیتی و انتظامی اوکراین در حال بررسی است.

خبرگزاری رویترز پنجم نوامبر ۲۰۲۶ (۱۴ آبان ۱۴۰۵) نوشت اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین، سه مقام ارشد سازمان امنیت و پلیس این کشور را به دست داشتن در شبکه‌ای مرتبط با کلاهبرداری، فروش مواد مخدر و تولید ارز و کالاهای تقلبی متهم کرده است. تحقیقات در این پرونده با عنوان «عملیات کارتاژ» انجام می‌شود.