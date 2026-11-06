به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی، در خطبه‌های نماز جمعه گلستان، با اشاره به تهدیدات دشمن و حمله به زیرساخت‌ها و تأسیسات هسته‌ای کشور، اظهار کرد: حمایت یک‌جانبه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آمریکا موجب شده است موضوع بازنگری در سیاست هسته‌ای و تغییر دکترین هسته‌ای به مطالبه‌ای عمومی و ملی تبدیل شود و مردم ایران خواهان بازنگری در این عرصه باشند.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جمع فرماندهان ارشد نظامی، این فرمایشات را نقطه عطفی در تبیین دکترین دفاعی کشور و نشانه‌ای از بازتعریف و تکامل معماری بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: برخورداری از قدرت دفاعی بازدارنده و به‌روز، افزایش خطای محاسباتی دشمن و تقویت امنیت شبکه‌ای و انسجام ملی، سه اصل مهم در این دکترین است.

امام جمعه گلستان با تأکید بر آمادگی دفاعی کشور افزود: دشمن باید بداند اگرچه ممکن است آغازگر جنگ باشد، اما نمی‌تواند پایان آن را تعیین کند و شرایط خاتمه جنگ را ایران مشخص خواهد کرد؛ هرگونه تعرض نیز با پاسخ فوری، پشیمان‌کننده و فراتر از تصور دشمن مواجه می‌شود.

موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: اگرچه نتایج انتخابات در این دو رژیم از شکست نتانیاهو و ترامپ حکایت دارد، اما برای ملت ایران تفاوتی میان جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها وجود ندارد؛ چراکه هر دو جریان با جمهوری اسلامی ایران دشمنی دارند و امید بستن به تغییر سیاست‌های آمریکا یا امتیازدهی این کشور، خطای محاسباتی است.

وی تأکید کرد: چه دموکرات‌ها و چه جمهوری‌خواهان در قدرت باشند، انتقام خون شهدای دانش‌آموز، سرداران شهید و امام شهید از ترامپ و نتانیاهو گرفته خواهد شد.

خطیب جمعه گلستان همچنین با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در مکتب اهل‌بیت (ع) گفت: این مکتب الگویی بی‌نظیر و متعالی از بانویی را معرفی می‌کند که در اوج بندگی قرار دارد و در عین حال، در بحران‌های سیاسی و اجتماعی عصر خود نقش‌آفرین بوده است.

موسوی با بیان اینکه حضرت زهرا (س) جایگاه حجاب و عفت را در زندگی زنان تبیین کرده‌اند، افزود: ایشان نشان دادند حجاب و عفت برای زن محدودیت نیست، بلکه مصونیت و اقتدار به شمار می‌رود.

امام جمعه گلستان در ادامه با درخواست از مسئولان برای افزایش تلاش‌ها و خدمت‌رسانی جهادی تصریح کرد: افزایش قیمت‌ها، اقشار محروم و متوسط جامعه را با مشکلاتی مواجه کرده و خانواده‌ها آثار گرانی را در فاصله میان دو خرید، تمدید اجاره، تهیه دارو و پرداخت هزینه‌های تحصیلی و دیگر نیازهای روزمره احساس می‌کنند.

وی خاطرنشان کرد: تحمل دشواری‌ها از سوی مردم نباید به عادی‌سازی گرانی‌ها یا کمرنگ شدن مسئولیت‌های اقتصادی مسئولان منجر شود.

موسوی در پایان از حضور پرشور و آگاهانه مردم، به‌ویژه دانش‌آموزان و فرهنگیان، در راهپیمایی ۱۳ آبان و تجمعات شبانه قدردانی کرد.