به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین اجلاس جهانی رسانه‌ها از پنجم تا نهم نوامبر (۱۴ تا ۱۸ آبان) به میزبانی خبرگزاری شینهوا در پکن آغاز شد. در این رویداد بین‌المللی، نمایندگان نزدیک به ۳۳۰ رسانه، اندیشکده، نهاد دولتی و سازمان بین‌المللی حضور دارند.

نمایندگان گروه رسانه‌ای مهر نیز در این اجلاس حضور یافته و در کنار فعالان و مدیران رسانه‌ای کشورهای مختلف، در این رویداد بین‌المللی شرکت دارند.

این اجلاس با شعار «رسانه‌ها در عصر هوشمندی؛ از اجماع تا اقدام» و با مشارکت نزدیک به ۵۰۰ شرکت‌کننده از سراسر جهان، به بررسی تحولات صنعت رسانه و الزامات همکاری‌های بین‌المللی در عصر فناوری‌های نوین اختصاص دارد.

هوش مصنوعی و تأثیر آن بر آینده رسانه‌ها، از محورهای اصلی این دوره از اجلاس است. شرکت‌کنندگان در نشست‌های تخصصی، ابعاد تحول رسانه‌های جهانی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، فرصت‌ها و چالش‌های فناوری‌های نوین در تولید و انتشار محتوا و ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌کنند.

«هوش مصنوعی برای همه و تحول رسانه‌های جهانی»، «گفت‌وگو و همکاری رسانه‌ای برای جهانی امن‌تر»، «هوش مصنوعی و گسترش تبادلات میان تمدن‌ها» و «هوش مصنوعی و آینده حکمرانی ارتباطات جهانی» از جمله موضوعات نشست‌های تخصصی این اجلاس است.

همچنین موضوع نوسازی چین و بررسی الگوی توسعه این کشور در چارچوب نشستی با عنوان «رویکرد پکن؛ رمزگشایی از نوسازی چین» در دستور کار این رویداد قرار گرفته است.

در حاشیه اجلاس نیز برنامه‌هایی با هدف آشنایی شرکت‌کنندگان با ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی پکن برگزار می‎گردد. در همین چارچوب، شماری از حاضران از مناطق تاریخی و گردشگری پکن بازدید کرده و با بخش‌هایی از میراث فرهنگی و فضاهای تاریخی این منطقه، از جمله چایخانه لائوشه، مجموعه فرهنگی بیجینگ فان و دریاچه شیچاهی آشنا می‎گردند.

اجلاس جهانی رسانه‌ها از سال ۲۰۰۹ با ابتکار خبرگزاری شینهوا آغاز به کار کرد و طی سال‌های گذشته به بستری برای گفت‌وگو، تبادل تجربه و توسعه همکاری میان سازمان‌های رسانه‌ای جهان تبدیل شده است. این رویداد با گردهم آوردن مدیران و نمایندگان رسانه‌های بین‌المللی، موضوعات مرتبط با آینده صنعت رسانه، تحولات فناورانه و سازوکارهای تقویت تعاملات حرفه‌ای میان رسانه‌ها را دنبال می‌کند.