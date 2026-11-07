به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت بازرگانی چین روز شنبه اعلام کرد پکن به‌شدت با تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه شرکت‌های چینی مخالف است و این اقدامات را مغایر با قوانین بین‌المللی و اصول اساسی روابط بین‌الملل می‌داند.

این واکنش پس از آن صورت گرفت که وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه هشت نهاد و دو فرد را تحریم کرد و پنج کشتی را نیز در فهرست دارایی‌های مسدودشده قرار داد. واشنگتن مدعی شد این اقدامات با هدف مقابله با فعالیت‌های دولت کوبا در این کشور و منطقه انجام شده است.

در میان شرکت‌های تحریم‌شده، نام دو شرکت چینی «شرکت ملی واردات و صادرات الکترونیک چین» و «شرکت فناوری اچ‌اندسی پکن» دیده می‌شود که آمریکا آنها را به تأمین قطعات و تجهیزات برای نیروهای مسلح کوبا متهم کرده است.

وزارت بازرگانی چین اعلام کرد واشنگتن در روزهای اخیر با تشدید تحریم‌ها و فشارها علیه چین و اعمال محدودیت‌های تبعیض‌آمیز متعدد، به حقوق و منافع شرکت‌های چینی آسیب جدی وارد کرده است.

این وزارتخانه همچنین تأکید کرد اقدامات آمریکا با توافق‌های مهم حاصل‌شده میان رؤسای جمهور دو کشور مغایرت دارد و ثبات روابط اقتصادی و تجاری چین و آمریکا را تضعیف می‌کند.

پکن در پایان اعلام کرد حق دارد برای حفاظت از حقوق و منافع مشروع خود، اقدامات ضروری را انجام دهد.