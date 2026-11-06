به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اطلاعیه روابط عمومی و تبلیغات سپاه کربلا، مهدی محمدزاده، از نیروهای بسیجی گردان امام حسین (ع) شهرستان ساری، شامگاه جمعه در حین انجام مأموریت در منطقه عملیاتی جنوب کشور آسمانی شد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: در روزهایی که غیورمردان لشکر ویژه ۲۵ کربلا و فرزندان سرافراز دیار علویان در مسیر صیانت از عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی در سواحل راهبردی تنگه هرمز و مناطق عملیاتی جنوب کشور مشغول خدمت و مجاهدت هستند، خبر درگذشت یکی از مجاهدان این خطه موجب تأثر و اندوه فراوان شده است.

بر اساس این اطلاعیه، مهدی محمدزاده، از نیروهای متعهد، مؤمن و پرتلاش گردان امام حسین (ع) شهرستان ساری، شامگاه امروز پس از سال‌ها تلاش صادقانه و مجاهدت خالصانه، در حین انجام مأموریت محوله و در سنگر خدمت به امنیت و آرامش کشور در منطقه عملیاتی جنوب جان خود را از دست داد.

روابط عمومی و تبلیغات سپاه کربلا مازندران در ادامه، حضور مخلصانه در عرصه‌های خطیر صیانت از کشور را جلوه‌ای از ایمان، ایثار و فداکاری این بسیجی دانست و برای وی رحمت واسعه الهی و علو درجات مسئلت کرد.

در این اطلاعیه همچنین ضمن قدردانی از روحیه جهادی، تعهد انقلابی و خدمات این نیروی بسیجی، درگذشت وی به خانواده معزز محمدزاده، همرزمانش در لشکر ویژه ۲۵ کربلا، بسیجیان گردان امام حسین (ع) و مردم شریف و ولایتمدار شهرستان ساری تسلیت گفته شده است.

روابط عمومی و تبلیغات سپاه کربلا مازندران در پایان اعلام کرد که زمان و مکان برگزاری آیین تشییع و تدفین پیکر بسیجی مهدی محمدزاده متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.