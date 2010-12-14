به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت فرمانده لشکر 21 حمزه سیدالشهدا(ع) آذربایجان، سپاه عاشورا بیانیه‌ای صادر کرد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: ماه محرم پیروزی خون بر شمشیر، ماه شهادت بزرگ آموزگار شهادت، شاهد عروج شهیدی از قافله عاشقان ولایت شد و بار دیگر محرم رنگ و بویی دیگر گرفت و عطر شهادت کوچه های شهر ما را که در سوگ سالار شهیدان به عزا نشسته بود، معطر به عطر لاله های پرپر دشت نینوا کرد و مشام عاشقان سالار شهیدان را نوازش کرد.

این بیانیه می‌افزاید: بار دیگر همای شهادت بر دوش امیر سرافراز اسلام، فرمانده دلاور و سلحشور لشکر 21 حمزه آذربایجان، شهید امیر فروزنده نشست و او را به شاهی اقلیم سعادت، رستگاری و فلاح رساند، امیری که در طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی بویژه در دوران پر افتخار دفاع مقدس سر از پا نشناخت و در دفاع از حریم ولایت و آرمانها مقدس انقلاب اسلامی و در صیانت از کیان میهن اسلامی‌مان لحظه‌ای غفلت نورزید و در این راه نیز به افتخار جانبازی نایل شد.

در ادامه این بیانیه آمده است: شهید فروزنده بسیجی‌وار زیست و بسیجی وار نیز به شهادت رسید و به تحقیق، خلعت و ردای شهادت زیبنده قامت رسای او بود چرا که شهادت پاداش کسانی است که همچون سالار شهیدان در دفاع از نوامیس الهی سر از پا نمی‌شناسد و شب و روز همچون دیده‌بان بیدار از حدود و ثغور میهن اسلامی‌مان صیانت و حراست می‌کنند. شیهد فروزنده، ولایتمدار بود و تا آخرین لحظه زندگی‌اش از دایره ولایت خارج نشد و در راه تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا مجاهدت کرد و آخر الامر در این جهاد معنوی نیز به فیض شهادت نایل شد و به قافله شهدای کربلا پیوست.

در این بیانیه تاکید شده است: پاسداران و بسیجیان سپاه عاشورا، سپاه به یادگار مانده از مهدی باکری، هیچگاه خلوص و اخلاص و بزرگمردی امیر بسیجی لشکر فاتح 21 حمزه سیدالشهداء آذربایجان را فراموش نخواهند کرد، امیری که بسیجی‌وار در مامویت‌ها در کنار پاسداران و بسیحیان عاشورایی، همیشه حضور موثر و تاثیر گذاشته است.

در پایان این بیانیه آمده است: بسیجیان سپاه عاشورا، شهادت بسیجی دلاور شهید امیر فروزنده را یه حضرت بقیة‌الله‌الاعظم، فرماندهی معظم کل قوا، یکایک ارتشیان غیور و سلحشور لشکر 21 حمزه آذربایجان، خانواده معزز و محترم آن سفر کرده تسلیت و تعزیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال در فراق آن شهید عزیز، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.