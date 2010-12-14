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۲۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

طی بیانیه ای عنوان شد؛

شهید فروزنده بسیجی‌وار زیست و به شهادت رسید

شهید فروزنده بسیجی‌وار زیست و به شهادت رسید

سپاه عاشورا در بیانیه‌ای تاکید کرد: شهید فروزنده بسیجی‌وار زیست و بسیجی وار نیز به شهادت رسید و به تحقیق، خلعت و ردای شهادت زیبنده قامت رسای او بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت فرمانده لشکر 21 حمزه سیدالشهدا(ع) آذربایجان، سپاه عاشورا بیانیه‌ای صادر کرد.

در ابتدای این بیانیه آمده است: ماه محرم پیروزی خون بر شمشیر، ماه شهادت بزرگ آموزگار شهادت، شاهد عروج شهیدی از قافله عاشقان ولایت شد و بار دیگر محرم رنگ و بویی دیگر گرفت و عطر شهادت کوچه های شهر ما را که در سوگ سالار شهیدان به عزا نشسته بود، معطر به عطر لاله های پرپر دشت نینوا کرد و مشام عاشقان سالار شهیدان را نوازش کرد.
 
این بیانیه می‌افزاید: بار دیگر همای شهادت بر دوش امیر سرافراز اسلام، فرمانده دلاور و سلحشور لشکر 21 حمزه آذربایجان، شهید امیر فروزنده نشست و او را به شاهی اقلیم سعادت، رستگاری و فلاح رساند، امیری که در طول عمر پر برکت انقلاب اسلامی بویژه در دوران پر افتخار دفاع مقدس سر از پا نشناخت و در دفاع از حریم ولایت و آرمانها مقدس انقلاب اسلامی و در صیانت از کیان میهن اسلامی‌مان لحظه‌ای غفلت نورزید و در این راه نیز به افتخار جانبازی نایل شد.
 
در ادامه این بیانیه آمده است: شهید فروزنده بسیجی‌وار زیست و بسیجی وار نیز به شهادت رسید و به تحقیق، خلعت و ردای شهادت زیبنده قامت رسای او بود چرا که شهادت پاداش کسانی است که همچون سالار شهیدان در دفاع از نوامیس الهی سر از پا نمی‌شناسد و شب و روز همچون دیده‌بان بیدار از حدود و ثغور میهن اسلامی‌مان صیانت و حراست می‌کنند. شیهد فروزنده، ولایتمدار بود و تا آخرین لحظه زندگی‌اش از دایره ولایت خارج نشد و در راه تحقق منویات فرماندهی معظم کل قوا مجاهدت کرد و آخر الامر در این جهاد معنوی نیز به فیض شهادت نایل شد و به قافله شهدای کربلا پیوست.
 
در این بیانیه تاکید شده است: پاسداران و بسیجیان سپاه عاشورا، سپاه به یادگار مانده از مهدی باکری، هیچگاه خلوص و اخلاص و بزرگمردی امیر بسیجی لشکر فاتح 21 حمزه سیدالشهداء آذربایجان را فراموش نخواهند کرد، امیری که بسیجی‌وار در مامویت‌ها در کنار پاسداران و بسیحیان عاشورایی، همیشه حضور موثر و تاثیر گذاشته است.
 
در پایان این بیانیه آمده است: بسیجیان سپاه عاشورا، شهادت بسیجی دلاور شهید امیر فروزنده را یه حضرت بقیة‌الله‌الاعظم، فرماندهی معظم کل قوا، یکایک ارتشیان غیور و سلحشور لشکر 21 حمزه آذربایجان، خانواده معزز و محترم آن سفر کرده تسلیت و تعزیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال در فراق آن شهید عزیز، صبر و شکیبایی مسئلت دارد.
کد مطلب 1210691

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