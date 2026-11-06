علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت‌های رنکینگ کشوری بدمینتون پسران زیر ۱۵ سال با عنوان جام آفِلّه به میزبانی هیئت بدمینتون استان قم آغاز شد و پس از سه روز رقابت، روز ۱۴ آبان‌ماه با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.



وی افزود: این دوره از مسابقات در سالن تخصصی بدمینتون شادروان حامد فرهمند برگزار شد و ورزشکاران حاضر در رقابت‌ها برای کسب جایگاه‌های برتر رنکینگ کشوری در بخش‌های انفرادی و دونفره به میدان رفتند.



فرجی با اشاره به استقبال گسترده از این رقابت‌ها گفت: نزدیک به ۲۵۰ بدمینتون‌باز نوجوان از ۲۹ استان کشور در جام آفِلّه حضور داشتند و در طول سه روز در رقابت‌هایی فشرده برای دستیابی به عناوین برتر با یکدیگر به رقابت پرداختند.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم ادامه داد: در پایان رقابت‌های بخش انفرادی، امیررضا حاتمی از تهران عنوان نخست را به دست آورد و برسام احمدی از خراسان شمالی در جایگاه دوم قرار گرفت.



وی گفت: در بخش انفرادی رضا فاخر از فارس و کیان جهان‌نوش از خراسان رضوی نیز به صورت مشترک عنوان سوم را کسب کردند و در جمع نفرات برتر این بخش قرار گرفتند.



فرجی بیان کرد: در بخش دونفره، پرهام عبدالکریمی از قم و کامیار احمدپور از گلستان با عملکرد خود موفق شدند عنوان قهرمانی این رقابت‌ها را به دست آورند و مدال طلای این بخش را از آن خود کنند.



وی افزود: آریا اصغرپور و آرش محسنیان از مازندران در جایگاه دوم بخش دونفره قرار گرفتند و امیرمحمد ارکانی‌فر و محمدیاسین جوینی از خراسان شمالی و همچنین علی‌اصغر شوروزی و عماد مفیدی از خراسان رضوی به صورت مشترک سوم شدند.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم اظهار کرد: کسب مدال طلای بخش دونفره توسط پرهام عبدالکریمی، یکی از نتایج قابل توجه این دوره از رقابت‌ها برای بدمینتون استان قم بود که در کنار کامیار احمدپور از گلستان توانست عنوان نخست این بخش را به دست آورد.



عبدالکریمی طلای ارزشمندی برای قم کسب کرد



فرجی با اشاره به موفقیت نماینده قم در این مسابقات گفت: پرهام عبدالکریمی از بدمینتون‌بازان آینده‌دار استان قم است که با حضور در این رقابت‌های کشوری توانست در بخش دونفره به عنوان قهرمانی دست پیدا کند.



وی افزود: این موفقیت برای بدمینتون قم اهمیت ویژه‌ای دارد و نشان می‌دهد ورزشکاران نوجوان استان در رقابت‌های رنکینگ کشوری نیز ظرفیت حضور در جمع مدعیان و کسب عناوین برتر را دارند.



رئیس هیئت بدمینتون استان قم ادامه داد: عبدالکریمی در کنار کامیار احمدپور از گلستان با پشت سر گذاشتن رقابت‌های بخش دونفره، مدال طلای جام آفِلّه را به دست آورد و نام قم را در میان قهرمانان این دوره از مسابقات قرار داد.



وی گفت: رقابت‌های جام آفِلّه پس از سه روز برگزاری در قم و با معرفی نفرات برتر بخش‌های انفرادی و دونفره به کار خود پایان داد و پرهام عبدالکریمی نیز با کسب مدال طلای بخش دونفره، نماینده قم در جمع قهرمانان این دوره از رقابت‌های رنکینگ کشوری بود.