به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت توزیع نیروی برق لرستان در اطلاعیه ای اعلام کرد: به‌منظور افزایش پایداری شبکه‌های برق، جلوگیری از خاموشی‌های ناخواسته و انجام تعمیرات و بهسازی تأسیسات برق، احتمال اعمال محدودیت جریان برق در برخی مناطق تحت پوشش امور ۲ برق شهرستان بروجرد وجود دارد.

بر اساس این اطلاعیه، محدودیت احتمالی مربوط به فیدر فشار متوسط سید مصطفی بوده و روز شنبه ۱۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ اعمال خواهد شد.

مناطق مشمول این برنامه شامل خیابان سید مصطفی از میدان یادبود تا چهارراه باغ میری، کوچه هورفر، کوچه کامیاب، خیابان آیت‌الله کاشانی، محدوده مسجد امیرالمؤمنین (ع) تا چهارراه باغ میری و مسیر منتهی به میدان شهدا در مقابل سینما فلسطین است.

شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان از مشترکان این مناطق خواست با توجه به احتمال محدودیت جریان برق در ساعات اعلام‌شده، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند و از همراهی و شکیبایی آنان قدردانی کرد.