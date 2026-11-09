به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد طراقیه ظهر دوشنبه در دیدار با استاندار گلستان اظهار کرد: رویکرد پلیس در سال‌های اخیر از شیوه‌های سنتی به سمت کشف علمی جرایم، جرم‌شناسی کاربردی، مقابله با باندهای سازمان‌یافته و پیشگیری از وقوع جرم از طریق فرهنگ‌سازی و آموزش‌های هدفمند تغییر کرده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای امنیت در استان افزود: تلاش شبانه‌روزی کارکنان انتظامی در سراسر گلستان و همراهی دستگاه‌های مسئول، موجب بهبود شاخص‌های مهم نظم و امنیت شده است.

فرمانده انتظامی گلستان ادامه داد: با همکاری دستگاه قضایی، طرح‌های پاکسازی نقاط آلوده، جمع‌آوری معتادان متجاهر، دستگیری محکومان متواری و سایر برنامه‌های انتظامی با جدیت دنبال می‌شود که اجرای این اقدامات در افزایش رضایتمندی شهروندان مؤثر بوده است.

طراقیه با تأکید بر اینکه تأمین امنیت تنها بر عهده یک دستگاه نیست، گفت: امنیت مقوله‌ای پیچیده و چندوجهی است و برای تولید و تثبیت آن باید همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها با احساس مسئولیت و هماهنگی، وظایف خود را به‌درستی انجام دهند.