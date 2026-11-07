به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی فهرست مهمان‌های عروسی به ۲۰۰ نفر می‌رسد، تازه سوال‌های جدی شروع می‌شوند. چقدر باید برای تالار کنار بگذاریم؟ منوی شام نفری چند میلیون تمام می‌شود؟ باغ تالار بگیریم یا سالن پذیرایی؟ اصلا با بودجه‌ای که داریم، می‌توانیم یک جشن خوب برگزار کنیم؟

اگر این سوال‌ها برای شما هم آشناست، بهتر است قبل از تماس با تالارها، تصویر روشن‌تری از هزینه‌ها داشته باشید. چون هزینه عروسی در تهران فقط به قیمت شام و ورودی سالن محدود نمی‌شود. عکاسی، موسیقی، لباس، آرایشگاه و ده‌ها جزئیات کوچک دیگر هم در بودجه نهایی سهم دارند.

در این مطلب، هزینه‌های یک عروسی ۲۰۰ نفره را با توجه به قیمت‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵ بررسی می‌کنیم تا بدانید پولتان قرار است کجا خرج شود.

هزینه عروسی ۲۰۰ نفره در تهران از چقدر شروع می‌شود؟

برای این سوال نمی‌توان یک عدد قطعی اعلام کرد. قیمت برگزاری مراسم در مناطق مختلف تهران و با خدمات متفاوت، اختلاف زیادی دارد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سال ۱۴۰۵، هزینه تالار و پذیرایی ۲۰۰ نفر در بعضی مجموعه‌های شرق و جنوب تهران حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان گزارش شده است. در برخی تالارهای غرب و شمال تهران، همین بخش از مراسم می‌تواند به ۵۸۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان یا بیشتر برسد.

این اعداد فقط مربوط به نمونه‌های بررسی‌شده هستند و لزوما تمام خدمات عروسی را شامل نمی‌شوند. برای محاسبه هزینه عروسی در تهران باید ابتدا بودجه تالار و پذیرایی را مشخص کنید و بعد سراغ سایر خدمات بروید.

اگر مراسمی معمولی با خدمات متعارف در نظر دارید، بهتر است به جای انتخاب یک عدد ثابت، چند سناریوی بودجه داشته باشید. این کار کمک می‌کند هنگام دریافت قیمت‌ها، راحت‌تر تصمیم بگیرید.

بیشترین هزینه عروسی مربوط به کدام بخش است؟

در بیشتر مراسم‌های ۲۰۰ نفره، تالار و پذیرایی یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های بودجه است. دلیلش هم مشخص است؛ هزینه غذا، نوشیدنی و خدمات پذیرایی معمولا بر اساس تعداد مهمان‌ها محاسبه می‌شود.

فرض کنید یک تالار، منوی کامل را نفری دو میلیون تومان اعلام کند. برای ۲۰۰ مهمان، فقط هزینه پذیرایی به ۴۰۰ میلیون تومان می‌رسد. حالا اگر ورودی سالن ۵۰ میلیون تومان باشد، جمع این دو بخش ۴۵۰ میلیون تومان خواهد شد.

البته هنوز هزینه عکاسی، موسیقی، لباس عروس و سایر خدمات را حساب نکرده‌ایم. به همین دلیل، هنگام بررسی هزینه عروسی در تهران بهتر است قیمت منوی هر نفر را جدی بگیرید. حتی ۵۰۰ هزار تومان اختلاف در قیمت نفری، برای ۲۰۰ مهمان به معنای ۱۰۰ میلیون تومان تفاوت در هزینه است.

قیمت منوی شام برای ۲۰۰ نفر در سال ۱۴۰۵

قیمت منو به نوع غذا، تعداد آیتم‌ها، شیوه سرو و خدمات همراه آن بستگی دارد.

در فهرست‌های منتشرشده برای سال ۱۴۰۵، منوی تالارهای اقتصادی تهران حدود ۷۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر نفر و منوی مجموعه‌های متوسط حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

در مجموعه‌های لوکس نیز قیمت منو ممکن است از چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شروع شود و به بیش از ۱۰ میلیون تومان برسد.

برای اینکه تفاوت قیمت‌ها ملموس‌تر شود، چند نمونه محاسبه را ببینید:

قیمت منوی هر نفر هزینه پذیرایی ۲۰۰ مهمان ۱ میلیون تومان ۲۰۰ میلیون تومان ۱.۵ میلیون تومان ۳۰۰ میلیون تومان ۲ میلیون تومان ۴۰۰ میلیون تومان ۳ میلیون تومان ۶۰۰ میلیون تومان ۴.۵ میلیون تومان ۹۰۰ میلیون تومان

این جدول فقط هزینه پذیرایی را نشان می‌دهد؛ ورودی مجموعه و خدمات خارج از پکیج جداگانه محاسبه می‌شوند.

نکته مهم اینکه گران‌تر بودن منو همیشه به معنای بهتر بودن آن نیست. کیفیت غذا و نحوه سرو، معمولا تاثیر بیشتری روی رضایت مهمان‌ها دارند.

باغ تالار تهران گران‌تر است یا تالار عروسی؟

اگر بین باغ و تالار مردد هستید، احتمالا قیمت یکی از معیارهای اصلی شماست. برای انتخاب باغ تالار تهران، معمولا علاوه بر منوی پذیرایی باید به ورودی مجموعه، امکانات محوطه، سالن سرپوشیده و خدمات تشریفاتی توجه کنید.

بعضی باغ تالارها به دلیل فضای وسیع، طراحی محوطه و امکانات اختصاصی، ورودی بالاتری دارند. با این حال، باغ تالارهای اقتصادی هم در اطراف تهران پیدا می‌شوند.

در مقابل، هنگام بررسی تالار عروسی تهران ممکن است مجموعه‌هایی با ورودی کمتر و خدمات پذیرایی کامل‌تر پیدا کنید.

البته این تفاوت همیشگی نیست. یک تالار لوکس در شمال تهران می‌تواند از بسیاری از باغ تالارهای اطراف شهر گران‌تر باشد.

اگر مراسمتان در پاییز یا زمستان برگزار می‌شود، شرایط آب ‌و هوا را هم در نظر بگیرید. باغی که سالن سرپوشیده مناسبی ندارد، ممکن است برای یک شب بارانی انتخاب دردسرسازی باشد.

ورودی تالار و باغ تالار چقدر است؟

یکی از بخش‌هایی که گاهی هنگام مقایسه قیمت‌ها فراموش می‌شود، ورودی مجموعه است. بر اساس بازه‌های منتشرشده سال ۱۴۰۵، ورودی بعضی تالارهای اقتصادی از صفر تا حدود ۵۰ میلیون تومان و مجموعه‌های متوسط از حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان متغیر است.

در تالارهای مجلل، ورودی می‌تواند به ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان یا بیشتر برسد. اما قبل از اینکه مجموعه‌ای را صرفا به دلیل ورودی کمتر انتخاب کنید، بپرسید چه خدماتی در قرارداد آن وجود دارد.

ممکن است یک تالار ورودی پایین‌تری داشته باشد، اما برای گل‌آرایی، نورپردازی یا خدمات دیگر مبلغ جداگانه دریافت کند. در محاسبه هزینه عروسی در تهران، مبلغ نهایی قرارداد اهمیت بیشتری از قیمت اولیه تبلیغ‌شده دارد.

چطور هزینه عروسی در تهران را کمتر کنیم؟

کم کردن هزینه‌ها لزوما به معنای حذف بخش‌های مهم مراسم نیست. گاهی با چند تصمیم ساده می‌توانید اختلاف قابل توجهی در بودجه ایجاد کنید.

اول از همه، فهرست مهمان‌ها را نهایی کنید. اگر تعداد مهمان‌ها از ۲۰۰ به ۱۸۰ نفر برسد و منوی هر نفر دو میلیون تومان باشد، فقط در پذیرایی ۴۰ میلیون تومان صرفه‌جویی می‌کنید.

موضوع بعدی، تاریخ مراسم است. بعضی تالارها برای روزهای وسط هفته یا تاریخ‌های کم‌تقاضاتر شرایط قیمتی مناسب‌تری ارائه می‌دهند.

در انتخاب منو هم بهتر است به جای تعداد زیاد غذا، روی کیفیت تمرکز کنید. یک منوی محدود اما خوشمزه می‌تواند تجربه بهتری برای مهمان‌ها ایجاد کند.

برای کنترل هزینه عروسی در تهران، پیشنهاد می‌شود حداقل از سه مجموعه با تاریخ و تعداد مهمان یکسان قیمت بگیرید.

قبل از قرارداد تالار این سوال‌ها را بپرسید

بعضی هزینه‌ها در تماس تلفنی مشخص نمی‌شوند و تازه هنگام تنظیم قرارداد مطرح می‌شوند.

برای جلوگیری از این اتفاق، حتما درباره جزئیات خدمات سوال کنید. آیا میوه، شیرینی و نوشیدنی داخل قیمت منو هستند؟ هزینه گل‌آرایی و سفره عقد جداست؟ برای اضافه شدن مهمان‌ها چه مبلغی دریافت می‌شود؟

همچنین شرایط کنسلی، تغییر تاریخ و افزایش احتمالی قیمت‌ها را بررسی کنید. اگر قرارداد چند ماه قبل از مراسم بسته می‌شود، مشخص کنید مبلغ نهایی ثابت است یا بعضی هزینه‌ها ممکن است تغییر کنند.

بهتر است تمام توافق‌ها مکتوب باشند تا نزدیک مراسم با اختلاف نظر یا هزینه غیرمنتظره روبه‌رو نشوید.

آیا عروسی ۲۰۰ نفره انتخاب مناسبی است؟

برای بسیاری از خانواده‌ها، ۲۰۰ مهمان تعداد متعادلی محسوب می‌شود. هم می‌توانید دوستان و اقوام نزدیک را دعوت کنید و هم مراسم بیش از حد بزرگ و شلوغ نمی‌شود.

با این حال، انتخاب تعداد مهمان‌ها کاملا به شرایط خانوادگی و بودجه شما بستگی دارد اگر هزینه عروسی در تهران از بودجه‌ای که در نظر گرفته‌اید بیشتر شده، شاید بهتر باشد قبل از کاهش کیفیت خدمات، فهرست مهمان‌ها را دوباره بررسی کنید.

در مقابل، اگر حضور افراد بیشتری برایتان اهمیت دارد، می‌توانید بعضی خدمات جانبی را ساده‌تر انتخاب کنید.

مهم این است که بعد از مراسم، بابت هزینه‌هایی که انجام داده‌اید احساس فشار مالی نداشته باشید.

برای انتخاب تالار مناسب از کجا شروع کنیم؟

وقتی بودجه تقریبی مشخص شد، وقت مقایسه مجموعه‌هاست. بهتر است ابتدا چند تالار یا باغ تالار متناسب با تعداد مهمان‌ها انتخاب کنید و امکانات، قیمت و موقعیت مکانی آن‌ها را کنار هم بگذارید.

بیاتوعروسی به عنوان مرجع معرفی خدمات عروسی، این امکان را فراهم می‌کند که با تالارها، باغ تالارها و سایر مجموعه‌های خدماتی آشنا شوید و گزینه‌های مختلف را بررسی کنید.

اگر قصد دارید هزینه عروسی در تهران را بهتر مدیریت کنید، مقایسه چند مجموعه قبل از رزرو می‌تواند جلوی بسیاری از هزینه‌های غیرضروری را بگیرد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.