به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی‌اصغر حسینی‌شیروانی صبح شنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز مرحله جدید شارژ اعتبار کالابرگ الکترونیکی اظهار کرد: اعتبار خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آن‌ها صفر، یک و ۲ است، از ۱۵ آبان‌ماه مورد بررسی و شارژ قرار گرفته است و افرادی که اعتبارشان واریز نشده، می‌توانند وضعیت خود را استعلام کنند.

وی افزود: سرپرستان خانوار برای اطلاع از وضعیت اعتبار باید با سیم‌کارتی که به نام خودشان است، کد دستوری *500*1463# را شماره‌گیری کنند. در صورتی که مشخص شود خانوار مشمول تداوم دریافت کالابرگ نیست، امکان دریافت کد ۱۲ رقمی برای ثبت درخواست بازبینی فراهم می‌شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با بیان اینکه ثبت درخواست بازبینی به‌صورت غیرحضوری انجام می‌شود، گفت: متقاضیان پس از دریافت کد ۱۲ رقمی باید به سامانه hemayat.sfara.ir مراجعه کرده و با وارد کردن کد ملی و کد دریافتی، مراحل ثبت درخواست را دنبال کنند.

حسینی‌شیروانی ادامه داد: در این فرآیند، ابتدا لازم است موافقت‌نامه سامانه مطالعه و تأیید شود و سپس اطلاعات مربوط به درآمد اعضای خانوار، املاک، خودرو و سایر دارایی‌های مالی در پرسشنامه خوداظهاری درج شود.

وی اضافه کرد: پس از ثبت اطلاعات، علت قطع یا عدم تداوم دریافت اعتبار کالابرگ برای متقاضی نمایش داده می‌شود و سرپرستان خانوار در صورت داشتن اعتراض می‌توانند توضیحات و مستندات خود درباره شرایط واقعی اقتصادی خانواده را ارائه کنند.

به گفته وی، پس از ثبت نهایی درخواست، کد رهگیری صادر می‌شود که متقاضیان باید آن را برای پیگیری مراحل بعدی نزد خود نگه دارند.

نتیجه بازبینی چه زمانی اعلام می‌شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به زمان‌بر بودن فرآیند رسیدگی به اعتراض‌ها بیان کرد: بررسی درخواست‌های ثبت‌شده حدود یک ماه زمان می‌برد و ارزیابی شرایط اقتصادی خانوارها بر اساس اطلاعات و داده‌های ثبتی انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت ضرورت، بازدید میدانی و دریافت مدارک و استعلام‌های تکمیلی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد.

حسینی‌شیروانی تأکید کرد: متقاضیان برای اطلاع از نتیجه نهایی باید به سامانه حمایت مراجعه کنند؛ چراکه نتیجه بررسی درخواست‌ها از طریق پیامک اطلاع‌رسانی نمی‌شود.

وی درباره زمان‌بندی بررسی وضعیت سایر خانوارها نیز گفت: سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۳ تا ۶ است، از ۲۵ آبان‌ماه می‌توانند وضعیت اعتبار خود را بررسی کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران افزود: زمان تعیین‌شده برای بررسی وضعیت خانوارهایی که رقم پایانی کد ملی سرپرست آن‌ها ۷ تا ۹ است نیز پنجم آذرماه خواهد بود.

وی از شهروندان خواست پیش از تاریخ‌های اعلام‌شده برای ثبت درخواست بازبینی اقدام نکنند؛ زیرا تا زمان نهایی شدن وضعیت اعتبار، امکان ثبت اعتراض برای این گروه‌ها فراهم نخواهد بود.

حسینی‌شیروانی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فعالیت کلاهبرداران در پوشش ثبت‌نام یا اعتراض کالابرگ هشدار داد و گفت: شهروندان نباید به پیامک‌های ناشناس حاوی لینک‌هایی با عناوین فعال‌سازی، ثبت‌نام یا اعتراض به کالابرگ اعتماد کنند.

وی مسیر رسمی ثبت درخواست بازبینی را سامانه hemayat.sfara.ir اعلام کرد و افزود: دریافت کد ورود نیز باید از طریق کد دستوری اعلام‌شده انجام شود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به همکاری پیام‌رسان‌های بله و روبیکا در فرآیند ثبت درخواست بررسی، بر ضرورت اطمینان از اصالت درگاه‌ها و مسیرهای ارتباطی تأکید کرد.

وی در پایان از خانوارهای مازندرانی خواست ضمن رعایت زمان‌بندی اعلام‌شده، از مراجعه زودهنگام و ثبت درخواست‌های غیرضروری خودداری کرده و اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به کالابرگ را صرفاً از مراجع رسمی دنبال کنند.