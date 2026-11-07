به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، جلسه مهم هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره، محسن خلیلی مدیر تیم و مهدی تارتار در حال برگزاری است.

در این نشست که با محوریت بررسی شرایط تیم برگزار شده، آخرین وضعیت سرخ‌پوشان و مسائل و چالش‌های پیش‌روی تیم به‌صورت ویژه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

حاضران در این جلسه ضمن طرح دیدگاه‌ها و بررسی ابعاد مختلف شرایط موجود، درباره راهکارهای عملی برای رفع مشکلات، بهبود وضعیت تیم و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای ادامه مسیر به بحث و تبادل نظر می‌پردازند.

هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در این نشست، تصمیم‌گیری درباره مسائل و مشکلات تیم و بررسی اقدامات لازم برای حمایت هرچه بیشتر از مجموعه تیم را در دستور کار دارد.