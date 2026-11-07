به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین محمودی در جریان شکست ۲ بر یک پرسپولیس مقابل فجرسپاسی شیراز در نیمه دوم برای سرخپوشان به میدان رفت اما نتوانست انتظارات را برآورده کند تا بازیکنی که در یک سال اخیر با علاقه ویژه امیر قلعه‌نویی به اردوهای تیم ملی دعوت می‌شود از سوی کارشناسان فوتبال نیز بابت شیوه بازی در پرسپولیس مورد انتقاد قرار بگیرد.

با این حال محمودی پس از شکست پرسپولیس لب به گلایه از مدیریت باشگاه گشود و بابت عدم افزایش مبلغ قراردادش به دلیل ملی‌پوش شدن، ابراز نارضایتی کرد.

از قرار معلوم او و مدیر برنامه‌هایش سه مرتبه با پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه درباره این موضوع صحبت کرده بودند. مدیریت پرسپولیس نیز موانع قانونی از سوی بازرسان مالی را دلیل عدم افزایش مبلغ قرارداد او عنوان کرده بود، اما قول مساعد داده بود که با دریافت مصوبه‌ای مشخص از هیئت‌مدیره، این منع قانونی را برطرف کند.

با این حال محمودی که کاسه صبرش لبریز شده بود، گلایه‌هایش را رسانه‌ای کرد اما باخت بدموقع پرسپولیس مقابل فجرسپاسی باعث شد درخواست او نه‌تنها مورد پذیرش قرار نگیرد بلکه با توجه به نامرتبط بودن صحبت‌هایش با وضعیت فنی تیم در شرایطی که پرسپولیس شکست خورده بود هرگونه تفاهم‌نامه برای افزایش قرارداد او در فصل جاری نیز لغو شود تا شاید این بازیکن جوان به این شکل کمی از حاشیه‌های خودخواسته‌اش فاصله بگیرد.