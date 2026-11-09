به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع خبری از انفجاری قوی در یک کارخانه آهن و فولاد در ازمیر ترکیه خبر دادند.

این منابع اعلام کرد: در تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۶، انفجار مهیبی در داخل یک کارخانه آهن و فولاد در منطقه آلیاگا ازمیر ترکیه رخ داد که باعث آتش‌سوزی و خسارات زیادی به این تأسیسات شد. چندین کارگر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند.

این انفجار که علت آن هنوز مشخص نشده است، با صدای مهیبی همراه بود و دود غلیظی بر فراز کارخانه به آسمان برخاست. این حادثه قبل از اعزام تیم‌های آتش‌نشانی، آمبولانس، پلیس و تیم‌های جستجو و نجات به محل، موجی از وحشت در این منطقه ایجاد کرد.

طبق گزارش های اولیه، چندین کارگر داخل کارخانه در اثر انفجار مجروح شدند. تیم‌های پزشکی در محل حادثه کمک‌های اولیه را به مجروحان ارائه دادند و سپس آمبولانس‌ها آنها را برای درمان به بیمارستان‌های مجاور در آلیاگا منتقل کردند. وضعیت آنها در حال بررسی است. این انفجار باعث خسارت سنگین شد. پس از انفجار، آتش‌سوزی رخ داد و آتش‌نشانان برای خاموش کردن آن در محل حاضر شدند.

رسانه های ترکیه ای از کشته شدن ۳ نفر و زخمی شدن ۱۴ نفر خبر داده و اعلام کردند که ۱۰ نفر در زیر آوار به سر می برند.