به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد در جریان آخرین تماس تلفنی خود با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در هفتم نوامبر، آمادگی آنکارا را برای میانجی‌گری با هدف حل‌وفصل اختلافات میان واشنگتن و تهران اعلام کرده است.

اردوغان در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: ما خواهان موج جدیدی از حملات علیه ایران یا بی‌ثباتی بیشتر در منطقه نیستیم. در هر فرصتی تأکید می‌کنیم که مشکلات از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی قابل حل هستند و برای تحقق این هدف تمام تلاش خود را به کار می‌گیریم. این مسائل را با رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ مطرح و نگرانی‌های خود را برای او تشریح کردم. به طرف‌ها اعلام کرده‌ایم که آماده‌ایم برای گشودن مسیر صلح و دیپلماسی وارد عمل شویم.

رئیس‌جمهور ترکیه ابراز امیدواری کرد که عقل سلیم حاکم شود و منطقه بتواند از لبه پرتگاه فاصله بگیرد.

وی افزود: درگیری‌ها فقط به معنای خسارت‌های بیشتر برای منطقه ما هستند. تنها طرف‌های درگیر نیستند که هزینه جنگ‌ها را می‌پردازند. متأسفانه همه این تحولات بر منطقه‌ای گسترده، از ترکیه تا کشورهای حوزه خلیج فارس، از عراق تا سوریه و از اروپا تا آسیا تأثیر می‌گذارند.