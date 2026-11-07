محمد زنوزی‌راد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت سلامت حسی کودکان گفت: پردازش صحیح اطلاعات دریافتی از محیط، نقش مهمی در رشد و تکامل سیستم عصبی، شناخت محیط و شکل‌گیری رفتارهای فردی و اجتماعی دارد.

وی با اشاره به مفهوم اختلال پردازش حسی اظهار کرد: حواس مختلف انسان از جمله لامسه، بینایی، شنوایی، چشایی و بویایی، اطلاعات محیطی را از طریق گیرنده‌های حسی به سیستم عصبی منتقل می‌کنند و مغز با پردازش این اطلاعات، امکان شناخت محیط و واکنش مناسب به محرک‌ها را فراهم می‌سازد.

نقش پردازش حسی در رشد و تکامل کودکان

زنوزی‌راد با بیان اینکه هر یک از حواس انسان دارای توانمندی‌ها و محدودیت‌های خاصی است، افزود: استفاده هماهنگ از حواس مختلف، نقش مهمی در شناخت محیط، برقراری ارتباط با دیگران و شکل‌گیری رفتارهای مناسب دارد.

وی ادامه داد: زمانی که اطلاعات حسی به‌ درستی پردازش نشوند، ممکن است فرد در شناخت محرک‌های محیطی یا پاسخ مناسب به آنها با مشکلاتی مواجه شود.

دبیر اجرایی چهل‌وهفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان کودکان ایران تأکید کرد: سیستم عصبی کودکان در دوران رشد، در حال تنظیم و سازمان‌دهی پاسخ‌های خود به محرک‌های محیطی است و به همین دلیل، توجه به شدت و کیفیت محرک‌های حسی اهمیت ویژه‌ای دارد.

هشدار درباره مواجهه مداوم کودکان با نور شدید نمایشگرها

زنوزی‌راد با اشاره به تأثیر محرک‌های شدید محیطی بر حواس مختلف، گفت: همان‌طور که مواجهه با صداهای بلند می‌تواند به سیستم شنوایی آسیب برساند، قرار گرفتن در معرض نورهای شدید نیز ممکن است برای سیستم بینایی مشکلاتی ایجاد کند.

وی افزود: در دوران رشد، مغز کودکان در حال تکامل توانایی پردازش و تفکیک اطلاعات حسی است و مواجهه مداوم با محرک‌های شدید و یکنواخت، از جمله نور نمایشگرها، موضوعی است که باید مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد.

زنوزی راد با اشاره به اهمیت تشخیص تفاوت‌های ظریف میان رنگ‌ها اظهار کرد: سیستم بینایی انسان توانایی تشخیص طیف‌های متنوعی از رنگ‌ها را دارد و تجربه محرک‌های طبیعی و متنوع محیطی، بخشی از فرایند شناخت و یادگیری کودکان است.

ارتباط مشکلات پردازش حسی با رفتار و روابط اجتماعی

زنوزی‌راد با بیان اینکه مشکلات پردازش حسی تنها به دوران کودکی محدود نمی‌شود، گفت: این مشکلات ممکن است در سنین بالاتر نیز بر نحوه رفتار، تعاملات اجتماعی و روابط خانوادگی افراد تأثیر بگذارند.

دبیر انجمن پزشکان کودکان ایران افزود: در برخی افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم نیز تفاوت‌هایی در پردازش اطلاعات حسی مشاهده می‌شود و شناخت این ویژگی‌ها می‌تواند به درک بهتر نیازهای فرد و نحوه تعامل با او کمک کند.

زنوزی‌راد خاطرنشان کرد: توجه به پردازش حسی می‌تواند در شناخت برخی مشکلات رفتاری و ارتباطی اهمیت داشته باشد.

ضرورت استفاده آگاهانه از فناوری‌های نوین

وی با اشاره به گسترش استفاده از ابزارهای دیجیتال در زندگی روزمره اظهار کرد: فناوری‌های نوین امکانات متعددی در اختیار انسان قرار داده‌اند، اما استفاده از این ابزارها باید با آگاهی از نیازهای رشدی و حسی کودکان همراه باشد.

زنوزی‌راد تأکید کرد: خانواده‌ها باید نسبت به میزان و نحوه مواجهه کودکان با محرک‌های محیطی حساس باشند و فرصت کافی برای تجربه محیط طبیعی و استفاده متعادل از حواس مختلف را فراهم کنند.

وی در پایان گفت: بی‌توجهی به نحوه استفاده از ابزارهای دنیای مدرن و مواجهه بیش‌ازحد با محرک‌های حسی، می‌تواند نگرانی‌هایی درباره سلامت و پردازش حسی کودکان ایجاد کند و ضرورت توجه بیشتر خانواده‌ها و متخصصان به این موضوع را نشان می‌دهد.

چهل‌وهفتمین کنگره سالیانه جامعه پزشکان کودکان ایران، از دوم تا پنجم دی‌ ماه ۱۴۰۵ در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار می‌شود.